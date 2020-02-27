《異動股》中生製藥升近３％，治療新冠病毒藥品完成臨床備案登記

《經濟通通訊社２７日專訊》中生製藥（０１１７７）現價升２﹒９％報１１﹒３６元暫為

最佳表現藍籌，盤中高見１１﹒４元；成交約９３５萬股，涉資１﹒０５億元。

中生製藥公告，根據中國臨床試驗註冊中心官網公開信息，甘草酸二銨腸溶膠囊聯用維生素

Ｃ片在治療新型冠狀病毒肺炎的有效性和安全性的臨床研究，已完成臨床試驗註冊備案登記。

現時，恆生指數報２６５４４點，跌１５１點或跌０﹒５７％，主板成交１６０﹒２７億元

。國企指數報１０４７０點，跌３１點或跌０﹒３０％。

上證綜合指數報３００７點，升１９點或升０﹒６６％，成交８９９﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１１５８４，升８７點或升０﹒７６％，成交１４４４﹒６４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中生製藥（０１１７７） １１﹒３６元 升２﹒９０％

阿里健康（００２４１） １４﹒５８元 升３﹒７０％

恆大健康（００７０８） ８﹒２５元 升１﹒６０％

石藥集團（０１０９３） １８﹒０４元 跌０﹒８８％

國藥控股（０１０９９） ２５﹒００元 升０﹒６０％

平安好醫生（０１８３３） ７５﹒３０元 升０﹒６０％

藥明生物（０２２６９） １１４﹒００元 跌１﹒３０％

翰森製藥（０３６９２） ２６﹒４０元 升１﹒７３％

百濟神州（０６１６０） ９５﹒１０元 升０﹒２６％

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（ｕｌ）

