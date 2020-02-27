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即市新聞

27/02/2020 09:52

《異動股》中生製藥升近３％，治療新冠病毒藥品完成臨床備案登記

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中生製藥（０１１７７）現價升２﹒９％報１１﹒３６元暫為
最佳表現藍籌，盤中高見１１﹒４元；成交約９３５萬股，涉資１﹒０５億元。
　　中生製藥公告，根據中國臨床試驗註冊中心官網公開信息，甘草酸二銨腸溶膠囊聯用維生素
Ｃ片在治療新型冠狀病毒肺炎的有效性和安全性的臨床研究，已完成臨床試驗註冊備案登記。
　　現時，恆生指數報２６５４４點，跌１５１點或跌０﹒５７％，主板成交１６０﹒２７億元
。國企指數報１０４７０點，跌３１點或跌０﹒３０％。
　　上證綜合指數報３００７點，升１９點或升０﹒６６％，成交８９９﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１５８４，升８７點或升０﹒７６％，成交１４４４﹒６４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒３６元　　　升２﹒９０％
　　阿里健康（００２４１）　　１４﹒５８元　　　升３﹒７０％
　　恆大健康（００７０８）　　　８﹒２５元　　　升１﹒６０％
　　石藥集團（０１０９３）　　１８﹒０４元　　　跌０﹒８８％
　　國藥控股（０１０９９）　　２５﹒００元　　　升０﹒６０％
　　平安好醫生（０１８３３）　７５﹒３０元　　　升０﹒６０％
　　藥明生物（０２２６９）　１１４﹒００元　　　跌１﹒３０％
　　翰森製藥（０３６９２）　　２６﹒４０元　　　升１﹒７３％
　　百濟神州（０６１６０）　　９５﹒１０元　　　升０﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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