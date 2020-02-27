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27/02/2020 13:03

《異動股》會德豐獲提溢價５２％私有化，午後復牌飆近四成半

　　《經濟通通訊社２７日專訊》會德豐（０００２０）獲提溢價５２％私有化，午後復牌後大
幅飆升，最高見過７１元，升幅達５０﹒２６％，現價則升４４﹒４４％，報６８﹒２５元，創
上市新高；成交約１０萬股，涉資６７７萬元。
　　吳光正及會德豐聯合公布，建議私有化會德豐，每股會德豐分派一股九倉置業（０１９９７
）及一股九龍倉集團（００００４）股份，再加現金１２元。以停牌前股價計，相當於每股７１
﹒９元，即溢價５２％。
　　九置午後亦復牌，現價造３８﹒８元，跌３﹒４８％；至於九倉則未復牌，停牌前報１９﹒
７元。
　　現時，恆生指數報２６４７１點，跌２２５點或跌０﹒８４％，主板成交５５６﹒８６億元
。國企指數報１０４５３點，跌４８點或跌０﹒４６％。
　　上證綜合指數報３００６點，升１８點或升０﹒６１％，成交２５１０﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１１６５６點，升１５９點或升１﹒３９％，成交４１２５﹒５８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　會德豐　　（０００２０）　　　６８﹒２５元　　升４４﹒４４％
　　九龍倉集團（００００４）　　　１９﹒７０元　　停牌
　　九龍倉置業（０１９９７）　　　３８﹒８０元　　跌　３﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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