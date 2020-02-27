《異動股》會德豐獲提溢價５２％私有化，午後復牌飆近四成半

《經濟通通訊社２７日專訊》會德豐（０００２０）獲提溢價５２％私有化，午後復牌後大

幅飆升，最高見過７１元，升幅達５０﹒２６％，現價則升４４﹒４４％，報６８﹒２５元，創

上市新高；成交約１０萬股，涉資６７７萬元。

吳光正及會德豐聯合公布，建議私有化會德豐，每股會德豐分派一股九倉置業（０１９９７

）及一股九龍倉集團（００００４）股份，再加現金１２元。以停牌前股價計，相當於每股７１

﹒９元，即溢價５２％。

九置午後亦復牌，現價造３８﹒８元，跌３﹒４８％；至於九倉則未復牌，停牌前報１９﹒

７元。

現時，恆生指數報２６４７１點，跌２２５點或跌０﹒８４％，主板成交５５６﹒８６億元

。國企指數報１０４５３點，跌４８點或跌０﹒４６％。

上證綜合指數報３００６點，升１８點或升０﹒６１％，成交２５１０﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１１６５６點，升１５９點或升１﹒３９％，成交４１２５﹒５８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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會德豐 （０００２０） ６８﹒２５元 升４４﹒４４％

九龍倉集團（００００４） １９﹒７０元 停牌

九龍倉置業（０１９９７） ３８﹒８０元 跌 ３﹒４８％

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（ｆｚ）

