【新冠肺炎】官方辟謠：離漢回京釋囚「黃女士」非黃光裕二妹

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》日前有一名從武漢監獄釋放的女子，突破

武漢封城令返回北京並確診為新冠肺炎，事件觸動高層神經，中央、北京及湖北聯手徹查。

最新進展是湖北省司法廳確認，該名姓黃的女士系武漢女子監獄刑滿釋放人員。目前司法廳

正在配合聯合調查組就此事進行調查。

針對網上傳言這名黃女士系國美電器創辦人黃光裕的二妹、家族二號人物黃燕虹，曾任國美

集團監察中心總監等職，湖北省監獄管理局否認並明確表示，從武漢回京的黃女士不叫黃燕虹，

也並非原國美電器高層管理人員。

據武漢中院官網，在武漢女子監獄近年的減刑公示里，發現一例性別、年齡、出獄日期等信

息均和通報中的「黃女士」相符，「黃某某」涉及宜恩縣水利水產局的「窩案」。黃某某等多次

與同事合謀套取項目工程款，包括農村飲水安全工程管材採購款、椒園鎮水田壩河堤恢復工程款

、小型農田水利項目工程款等。黃某某夥同他人共同貪污公款３宗共計７２﹒１７２萬元，分得

贓款３６﹒５１２萬元。一審法院認定，其構成貪污罪，判處有期徒刑十年，並處沒收財產６萬

元。



＊北京市紀委監委成立調查組＊



北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作監督組辦公室主任肖颯表示，北京市紀委監委

已於２６日就事件成立調查組。調查組主要針對黃某某如何進京、如何進社區開展調查，核查疫

情防控工作全過程是否存在漏洞。目前調查工作已經全面展開，有關情況將及時公布。

湖北省監獄管理局確認，武漢封城期間，當地及湖北各地監獄刑滿人員仍然是正常釋放。近

期釋放的人員中，包含兩名京籍人員，都沒有回北京。非京籍人員是否有回京情況，「還在排查

」。

