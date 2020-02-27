【抗疫維穩】市場監管總局：鼓勵各地減免個體工商戶房租

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家市場監督管理總局副局長唐軍表示，

３月１日至５月底，對湖北省免徵個體工商戶、小規模納稅人增值稅，其他地區徵收率由３％降

到１％。

他表示，受疫情影響，現在個體工商戶面臨不少困難，加大對個體工商戶扶持力度，減免個

體工商戶相關檢驗檢測、認證認可費用，鼓勵各地結合實際，減免個體工商戶房租。同時，要方

便個體工商戶進入市場，為個體工商戶提供便捷高效的服務，進一步釋放經營場所資源，依法對

個體經營者豁免登記。

