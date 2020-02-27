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27/02/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５０﹒６億人幣，買建行工行沽潤啤舜宇

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市場憂慮新冠肺炎於中國境外蔓延，美股反彈乏力，港股全日
止跌回升。港股本日是期指結算日，低開１６７點報２６５２９點，早段最多挫２７６點至２６
４１９點，午後人行指將擇機降準，又提到利率有下行空間，內銀強勢抽升，帶動港股一度倒升
逾百點，全日收市時，恆指倒升８２﹒１３點至２６７７８﹒６２點。
　　按額度計算，北水全日淨流入５０﹒６億元人民幣，增加１１﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團點評（０３６９０）；淨賣
出最多的依次是華潤啤酒（００２９１）、舜宇光學科技（０２３８２）、東陽光藥
（０１５５８）。
　　主板成交１１０４﹒６７億元減少７﹒６％。其中港股通成交１６０﹒１億元，佔總成交
１４﹒５％。

＊建行工行受捧潤啤捱沽＊

　　人行擬向惠普金融服務達標銀行定向降準，刺激內銀股尾市反彈。建行彈１﹒９％，報６﹒
４４元；工行走高２﹒２５％，報５﹒４６元；北水分別淨流入１２﹒８億元及３﹒９６億元。
美團點評再受北水青睞，淨買入３﹒７億元　，股價升１﹒２７％，報１０３﹒３元。
　　潤啤遭北水拋棄，淨沽出１﹒７７億元，股價下跌０﹒２７％，報３６﹒７元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１２﹒８１
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　３﹒９５
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒７０
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　３﹒４８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　２﹒３３

　　淨沽出最多港股：
　　華潤啤酒　　　　（００２９１）　　　　　－１﹒７７
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒２１
　　東陽光藥　　　　（０１５５８）　　　　　－１﹒１１
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－０﹒５９
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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