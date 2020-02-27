《美元走勢－羅明立》聯儲暫傾向維持利率不變，限制美匯跌幅

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒４０ １０９﹒９７ １１０﹒１３

歐元╱美元 １﹒０９１８ １﹒０８８５ １﹒０９１５

英鎊╱美元 １﹒２９３８ １﹒２９０３ １﹒２９２６

美元╱瑞郎 ０﹒９７６５ ０﹒９７２８ ０﹒９７３６

美元╱港元 ７﹒７９８０ ７﹒７９０８ ７﹒７９６６

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《美元走勢》美國１月新屋銷售按月上升７﹒９％，大幅高於預期的３﹒５％，以年率計算

，新屋銷售總數達７６﹒４萬間，高於預期的７１萬戶。美股三大指數個別發展，道指跌

１２３﹒７７點。

美匯指數於９９水平整固，守住２０天線９８﹒８０。新型肺炎疫情於各地蔓延，其中南韓

確診病例增加至１６００宗，顯示疫情於當地持續爆發，投資者憧憬聯儲局將減息應對疫情帶來

的衰退風險，遏抑美匯指數的走勢。另一方面，美國經濟穩步增長，加上特朗普政府準備推出新

一輪減稅措施，料會刺激美國經濟，加上聯儲局目前傾向維持利率不變，將限制美匯指數的跌幅

。

油價持續疲弱令有「油元」之稱的加元受壓下跌，加元兌美元跌至今年的低位。加拿大央行

將於下周議息，市場的看跌期權需求增加，顯示投資者預期央行的貨幣立場會傾向寬鬆。本周五

（２８日），加拿大將公布第四季ＧＤＰ，投資者關注數據結果。美元兌加元短線反復向上，

１﹒３３５０╱１﹒３４００是過去大半年美元的重要阻力區，可小注博加元短線反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１２﹒００ １０９﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒０９５０ １﹒０８３０ １﹒１１００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３７０ １﹒３２３０ １﹒３４４０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

