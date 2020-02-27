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即市新聞

27/02/2020 15:50

《美元走勢－羅明立》聯儲暫傾向維持利率不變，限制美匯跌幅

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒４０　　　１０９﹒９７　　　１１０﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９１８　　　１﹒０８８５　　　１﹒０９１５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３８　　　１﹒２９０３　　　１﹒２９２６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７６５　　　０﹒９７２８　　　０﹒９７３６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９８０　　　７﹒７９０８　　　７﹒７９６６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１月新屋銷售按月上升７﹒９％，大幅高於預期的３﹒５％，以年率計算
，新屋銷售總數達７６﹒４萬間，高於預期的７１萬戶。美股三大指數個別發展，道指跌
１２３﹒７７點。
　　美匯指數於９９水平整固，守住２０天線９８﹒８０。新型肺炎疫情於各地蔓延，其中南韓
確診病例增加至１６００宗，顯示疫情於當地持續爆發，投資者憧憬聯儲局將減息應對疫情帶來
的衰退風險，遏抑美匯指數的走勢。另一方面，美國經濟穩步增長，加上特朗普政府準備推出新
一輪減稅措施，料會刺激美國經濟，加上聯儲局目前傾向維持利率不變，將限制美匯指數的跌幅

　　油價持續疲弱令有「油元」之稱的加元受壓下跌，加元兌美元跌至今年的低位。加拿大央行
將於下周議息，市場的看跌期權需求增加，顯示投資者預期央行的貨幣立場會傾向寬鬆。本周五
（２８日），加拿大將公布第四季ＧＤＰ，投資者關注數據結果。美元兌加元短線反復向上，
１﹒３３５０╱１﹒３４００是過去大半年美元的重要阻力區，可小注博加元短線反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒３０　　　１１２﹒００　　　１０９﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒０９５０　　　１﹒０８３０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３７０　　　１﹒３２３０　　　１﹒３４４０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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