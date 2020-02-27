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27/02/2020 08:44

【預算迴響】推長期定息按揭免壓測，有助穩定樓市

　　政府不減辣，新一份《財政預算案》中，按證推出最長２０年定息按揭計劃，貸款上限
１０００萬元，適用於新舊按保計劃，年息２﹒７５厘至２﹒９５厘，並豁免壓測，料有助穩樓
價。
　　銀行及按揭業界人士認為，長定息計劃可為市場用家增添多元化按揭選擇，有利穩定樓價發
展，而過去１０年本港平均按息處約２厘低息水平，美國正處減息周期，料短期新定按使用率未
必太高。參考去年按揭貸款總額約３０４６億元，定息措施撥款佔整體比例僅近０﹒３％。
《香港經濟日報》

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