渣打去年基本稅前盈利４２億美元升８％，派末期股息２０美仙

《經濟通通訊社２７日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至去年１２月底止基本稅前盈利
為４１﹒７２億（美元．下同），按年升８％；每股基本盈利７５﹒７仙；末期股息每股普通股
２０仙，按年增加３３％；全年股息則為每股２７仙，按年增６％。
至於法定除稅前盈利為３７﹒１３億元，升４６％；母公司股東應佔溢利２３﹒０３億元，
升１１９％。（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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