  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2020 12:19

渣打去年基本稅前盈利４２億美元升８％，派末期股息２０美仙

　　《經濟通通訊社２７日專訊》渣打（０２８８８）公布，截至去年１２月底止基本稅前盈利
為４１﹒７２億（美元．下同），按年升８％；每股基本盈利７５﹒７仙；末期股息每股普通股
２０仙，按年增加３３％；全年股息則為每股２７仙，按年增６％。
　　至於法定除稅前盈利為３７﹒１３億元，升４６％；母公司股東應佔溢利２３﹒０３億元，
升１１９％。（ｈｌ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS27/02/2020
【FOCUS】肺炎魔影全球肆虐 暗掀科學與政治之爭
生財有道27/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴現水平仍可買入
國際動態27/02/2020
【新冠肺炎】南韓急增334人確診 山東威海隔離南韓入境乘客
中國故事27/02/2020
【新冠肺炎】全國新確診433宗29死 湖北以外再現雙位數確診
中國故事27/02/2020
【新冠肺炎】廣東：酒吧、KTV、電影院等暫緩開放
國際動態27/02/2020
東奧煞停？ 日本強調如期舉行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金