【預算迴響】智慧城市聯盟歡迎政府逐步落實智慧城市發展措施

《經濟通通訊社２７日專訊》智慧城市聯盟歡迎政府今年內公布《香港智慧城市藍圖

２﹒０》，樂見政府逐步落實智慧城市發展方案，以及在２０２０╱２１年度政府財政預算案提

出有關智慧城市發展進一步措施。

智慧城市聯盟會長楊文銳表示，政府財政預算案提到將多管齊下推動５Ｇ網絡發展和應用的

措施；推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台；資助企業或機構進行與車輛有關的創新科技

研究和應用；探討進一步推廣電動車的政策，制定本港首份電動車普及化路線圖等等，都能惠及

市民生活。他指出，聯盟期待政府今年內公布的《香港智慧城市藍圖２﹒０》有更多具體落地措

施，將就智慧城市的未來發展向政府提交建議報告。



＊政府應更積極向東盟地區推廣本地智慧城市方案＊



楊文銳又表示，現今最直接最逼切的是協助中小型科創企業度過難關、製造就業機會，預算

案提及促進多個行業發展，重建國際社會對香港作為亞洲商業樞紐的信心，聯盟認為政府應更積

極向東盟地區推廣本地研發的智慧城市服務及方案（Ｓｍａｒｔ－Ｃｉｔｙ－ａｓ－ａ－

Ｓｅｒｖｉｃｅ），為港科創企業開拓商機。有關支援民生的措施，政府不妨以科技方法處理，

例如考慮將一萬元透過「轉數快」方式發給市民大眾，促進更多人使用流動支付。

培育人才方面，聯盟留意到預算案重視創科人才，研發人員的培訓及吸納，青年創業，及Ｓ

ＴＥＭ教育和實習，這都有利創科發展，但聯盟關注到去年有關ＳＴＥＭ的撥款尚未到位，希望

財委會盡快通過，並希望政府在這段困難時期，能透過措施為本地畢業生創造更多就業機會，或

透過更多孵化計劃扶助初創企業，目前香港初創生態系統發展成熟，受僱人員過萬人，希望政府

多管齊下，慎妨裁員及倒閉潮出現。（ｂｉ）

