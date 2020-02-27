《經濟通通訊社２７日專訊》財政司司長陳茂波於立法會財務委員會上表示，注意到有國際
評級機構認同港府動用累積多年的財政儲備，推出逆周期措施，而財經事務及庫務局局長劉怡翔
昨日（２６日）亦與各個評級機構開會，解說新一份預算案，與國際保持密切溝通。
陳茂波又表示，疫情對香港經濟的打擊已反映在今年的經濟增長預測上，但目前尚未能定論
是否只屬短期影響，政府會注視赤字的走勢，並會邀請專家給予建議，在保持本港稅制競爭力的
同時，審視有否需要開徵新稅。（ｂｉ）
27/02/2020 13:16
【預算案】陳茂波：有國際評級機構認同政府推出逆周期措施
《經濟通通訊社２７日專訊》財政司司長陳茂波於立法會財務委員會上表示，注意到有國際
評級機構認同港府動用累積多年的財政儲備，推出逆周期措施，而財經事務及庫務局局長劉怡翔
昨日（２６日）亦與各個評級機構開會，解說新一份預算案，與國際保持密切溝通。
陳茂波又表示，疫情對香港經濟的打擊已反映在今年的經濟增長預測上，但目前尚未能定論
是否只屬短期影響，政府會注視赤字的走勢，並會邀請專家給予建議，在保持本港稅制競爭力的
同時，審視有否需要開徵新稅。（ｂｉ）
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