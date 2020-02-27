【新冠肺炎】中國宏泰發展旗下各園區及子公司已相繼復工

《經濟通通訊社２７日專訊》中國宏泰發展（０６１６６）公布，目前集團旗下各園區及子

公司已按要求於２月１０日開始相繼復工，園區內富智康、中建機械、東易日盛等企業已全面復

產；各項工作全面有序開展，全力保證防疫經營工作兩不誤，致力維持原本業務指標不變。

中國宏泰發展董事局主席王建軍表示，今年集團經營目標不變、業務指標不下調、工作業務

不減少，還要爭取全面超額完成經營計劃。他續指，雖然疫情帶來一定壓力，但困難是暫時的，

積壓的消費需求將快速釋放，經濟動能必定會出現反彈。（ｃｗ）

