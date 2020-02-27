【新冠肺炎】銀娛：難以衡量疫情對財務影響，有能力派發特別息

《經濟通通訊社２７日專訊》銀河娛樂（０００２７）表示，仍未知新冠肺炎疫情會持續多

久，故此難以衡量事件對整體財務的影響，但要注意的是，若疫情持續時間延長，對２０２０年

的財務業績及澳門的發展項目將有可能構成重大影響。

集團指，目前難以預測疫情何時受控，但對澳門及集團的長遠前景充滿信心，並會與新任澳

門行政長官賀一誠領導的政府繼續緊密合作。集團又承諾，會為澳門的經濟多元化繼續投資，並

支持澳門政府的「世界旅遊休閒中心」願景。

另外，集團指，繼續全力支持中央政府的大灣區融合計劃，相信將進一步帶動澳門、香港和

廣東省南部９個城市之間的人流、物流和資金流。集團將透過提升度假城的設施，包括橫琴的發

展計劃，以支持及推動此融合計劃。

集團又指，憑著穩健的資產負債表，有能力透過派發特別股息把盈利回饋股東的同時，實現

集團在澳門的發展計劃及海外擴展目標，當中包括路氹第三、四期、橫琴及日本。

銀河娛樂主席呂志和表示，集團透過銀河娛樂集團基金會，捐出２０００萬元澳門幣予湖北

省，以支援該地區就應對新型冠狀病毒的緊急防控及救援工作。此外，亦捐出５００萬元澳門幣

，支援澳門新型冠狀病毒的防疫工作，亦分別向澳門特區政府、珠海市與橫琴新區政府合共捐贈

１００萬個口罩，以支援兩地防疫物資的需要。（ｃｗ）

