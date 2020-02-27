  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2020 12:34

【新冠肺炎】銀娛：難以衡量疫情對財務影響，有能力派發特別息

　　《經濟通通訊社２７日專訊》銀河娛樂（０００２７）表示，仍未知新冠肺炎疫情會持續多
久，故此難以衡量事件對整體財務的影響，但要注意的是，若疫情持續時間延長，對２０２０年
的財務業績及澳門的發展項目將有可能構成重大影響。
　　集團指，目前難以預測疫情何時受控，但對澳門及集團的長遠前景充滿信心，並會與新任澳
門行政長官賀一誠領導的政府繼續緊密合作。集團又承諾，會為澳門的經濟多元化繼續投資，並
支持澳門政府的「世界旅遊休閒中心」願景。
　　另外，集團指，繼續全力支持中央政府的大灣區融合計劃，相信將進一步帶動澳門、香港和
廣東省南部９個城市之間的人流、物流和資金流。集團將透過提升度假城的設施，包括橫琴的發
展計劃，以支持及推動此融合計劃。
　　集團又指，憑著穩健的資產負債表，有能力透過派發特別股息把盈利回饋股東的同時，實現
集團在澳門的發展計劃及海外擴展目標，當中包括路氹第三、四期、橫琴及日本。
　　銀河娛樂主席呂志和表示，集團透過銀河娛樂集團基金會，捐出２０００萬元澳門幣予湖北
省，以支援該地區就應對新型冠狀病毒的緊急防控及救援工作。此外，亦捐出５００萬元澳門幣
，支援澳門新型冠狀病毒的防疫工作，亦分別向澳門特區政府、珠海市與橫琴新區政府合共捐贈
１００萬個口罩，以支援兩地防疫物資的需要。（ｃｗ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS27/02/2020
【FOCUS】肺炎魔影全球肆虐 暗掀科學與政治之爭
生財有道27/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴現水平仍可買入
國際動態27/02/2020
【新冠肺炎】南韓急增334人確診 山東威海隔離南韓入境乘客
中國故事27/02/2020
【新冠肺炎】全國新確診433宗29死 湖北以外再現雙位數確診
中國故事27/02/2020
【新冠肺炎】廣東：酒吧、KTV、電影院等暫緩開放
國際動態27/02/2020
東奧煞停？ 日本強調如期舉行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金