【新冠肺炎】銀娛：關閉賭場損失不會少，冀疫情受控後經濟回升

《經濟通通訊社２７日專訊》銀河娛樂（０００２７）副主席呂耀東於網上業績記者會表示

，非常同意澳門政府下令關所有娛樂場１４日的決定，令澳門新冠肺炎疫情受控，現時已連續多

天未有新增確診個案。

他認為，關閉娛樂場的措施的確在短期內會對博彩業有影響，但現階段較難估計實際損失，

但相信金額不會少，需視乎疫情未來的發展。他透露，現時集團每日的經營開支約為３００萬美

元，集團已盡可能將開支減到最低。他續指，現時內地控制疫情措施到位，疫情正漸趨穩定，相

信在解除個人遊限制後，澳門的經濟可以逐步回升。他又指，集團有因應疫情向租戶提供２月份

租金減免，希望可與他們共渡時艱。

至於集團路氹第三及四期項目的建設，他指出，外來員工入境澳門前需要到珠海隔離１４日

，未來２－３日可全面復工，目前仍然爭取維持早前的開張時間表。

另外，他指出，集團未有計劃裁員，認為現時最重要的是注意客人及員工的衛生，應互相體

諒，團結一致，等待疫情受控。他又指，現時離４月加薪期還有一段時間，需視乎情況決定有否

加薪，強調集團希望保障員工穩定收入及生活。

他指出，２０２２年前集團都毋須重新競投賭牌，現時最重要的是專注在處理疫情。

（ｃｗ）

