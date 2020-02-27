【預算案】陳茂波：若經濟不理想，惠民措施或要逐步減少

《經濟通通訊社２７日專訊》財政司長陳茂波出席電台聯播節目時表示，新一份財政預算案

提出１２００億元的逆周期措施，加上早前推出的抗疫基金及去年四輪支援措施，相信對本地經

濟能起到３％的提振作用，如果沒有這些措施，本港經濟將收縮得更快。

他又指，政府過往多年都推出一次性紓困措施，直至今年才出現財赤。如果經濟不理想，措

施便要逐步減少。他表示，政府可以檢視稅率是否有調整空間，但要在社會討論，令實行時市民

較易明白。



＊今年將邀請稅務專家提供意見＊



被問到是否要開徵收新稅，陳茂波表示，研究準備功夫任何時候都要做，但是否實施及何時

實行便要審時度勢，亦要視乎社會環境。他指，國際近年在稅務上出現變化，一些高稅率的已發

展經濟體認為，全球是否應有最低稅率，確保其他地方不會利用稅務優惠措施獲得好處。他表示

，本港實行簡單低稅制，是傳統最有優勢的地方，若實行全球最低稅率，香港或受影響。政府準

備在今年內邀請稅務專家、商界人士及學者，商討及研究國際稅務發展，為政府提供意見。

他在預算案提到本港經常性開支不能長期快速增長，他解釋今年現金派發是一次性特殊措施

，所以認為可以力度大些、果斷一些，以期協助企業及市民撐過現時環境，但長遠措施則要更謹

慎及確保開支可以承擔。（ｃｌ）

