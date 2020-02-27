【預算迴響】匯證：商場業主僅獲輕微支持，首選太古地產恒隆

《經濟通通訊社２７日專訊》財政司司長陳茂波昨日發表財政預算案，推出大規模逆周期惜

施，以期刺激本地消費。匯證認為，有關措施可為商場業主帶來輕微支持作用，但要待恢復因疫

情而暫停的中國大陸自由行簽證，才能有效推動消費市場。

報告說，鑑於市況疲弱，現時投資於商場業主或發展商股份，仍然言之過早，反而對防守性

較強的寫字樓業主可以看高一線，首選太古地產（０１９７２）、恆隆地產（００１０１）、長

實集團（０１１１３）、新世界發展（０００１７）及置地，五者評級均為「買入」。匯證建議

投資者避開恆基地產（０００１２）、希慎興業（０００１４）及朗廷（０１２７０），予三者

「減持」評級。



＊領展可望得益＊



匯證報告指出，１２００億元的逆周期惜施規模，接近去年五輪紓困措施的兩倍，相信對疲

弱的消費市道有幫助，而集中於必需品銷售的領展（００８２３）將可受惠，惟行業若要獲得重

估，關鍵仍是要放寬內地人來港之限制。自從因疫症而實施管制後，來港旅客大減９０％，而今

次的惠民措施不足以於短期內完全抵銷有關負面影響，再者本地消費僅佔香港零售總額一半。

預算案提出了由按證公司推出定息按揭試驗計劃，每宗貸款上限為１０００萬元，匯證認為

，雖然此舉可為置業人士提供多一個選擇，但相信未可刺激樓市。政府估計２０２０╱２１年度

賣地供應涉１﹒５７萬伙，比２０１９╱２０年度的１﹒４５４萬伙高出約８％，但仍比

２０１７－１９年平均的１﹒８２３萬伙減少約１４％。（ｃｌ）



匯證對部分本港地產股的評級及目標價：



股份 目標價（元） 評級

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長實（０１１１３） ７３﹒８ 買入

新世界（０００１７） １２﹒８ 買入

恆隆地產（００１０１） ２２﹒８ 買入

太古地產（０１９７２） ３３﹒９ 買入

朗廷（０１２７０） １﹒６ 減持

希慎（０００１４） ２６﹒３ 減持

恆地（０００１２） ３２﹒９ 減持

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