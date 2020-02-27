【預算迴響】瑞銀：措施規模大於預期，料港今年經濟收縮１﹒８％

《經濟通通訊社２７日專訊》財政司司長陳茂波昨日發表新一份財政預算案，瑞銀發表研究

報告表示，預算案中採用了最近歷史上最大的刺激政策，共１２００億元，約佔香港經濟增長

（ＧＤＰ）４﹒１％，料對總體經濟增長的影響約為１﹒９個百分點，並連續兩年出現大幅赤字

。

瑞銀表示，香港每名年滿１８歲的永久居民有資格獲得一筆１萬元的一次性現金補助，預計

現金派發能有利消費者信心，為現金流、消費及儲蓄提供支持。不過，該行指現金派發在８月份

開始，而以上次２０１１年初宣布派發現金的經驗，知道年底市民才逐漸被發放現金，或未能直

接解決問題。該行認為，通過經濟狀況檢驗的收益和針對性支出的措施（例如解決低收入人群）

或更有效。

另外，港府預計２０２０年ＧＤＰ增長在－１﹒５％至０﹒５％之間，該行預測本港ＧＤＰ

低於政府的下限及市場預測的－０﹒９％。另外，該行指，財政預算案公布的措施規模大於預期

，預計２０２０年ＧＤＰ將收縮１﹒８％，加上新型冠狀病毒爆發帶來的影響大於預期，故認為

香港存在下行風險。

不過，瑞銀認為香港仍然在經歷連續兩年赤字，ＧＤＰ財政儲備為３４％仍然很強勁，料香

港的外匯儲備和銀行體系的資本充足率仍處於彈性水平，有信心香港會維持金融穩定和聯繫匯率

制度。（ｊｏ）

