【預算案】標普：香港評級獲政府財政實力支持，未來或需考慮開源

《經濟通通訊社２７日專訊》信貸評級機構標準普爾預期，本港財赤繼今年大幅增至ＧＤＰ

之５﹒５％後，估計未來數年，預算結餘將會改善，暫時未見支持本港信貸評級（ＡＡ＋╱穩定

╱Ａ－１＋）的財政實力顯著削弱。然而，標普估計，社會氣氛緊張會繼續令預算社會開支趨升

，政府若要實現預測目標，或需引入新收入項目或大幅提升生產力收益。（ｃｌ）

