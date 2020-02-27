【企業盈警】保利達資產（２０８）料去年盈利大跌不多於六成

《經濟通通訊社２７日專訊》保利達資產（００２０８）預期截至２０１９年１２月３１日

止年度，公司盈利將按年錄得顯著減少不多於６０％，主要由於集團持有澳門海上居發展項目之

物業發展權益所得的收入及其公允價值變動顯著減少，以及集團鑑於現行市場及發展狀況就其位

於哈薩克斯坦之Ｓｏｕｔｈ Ａｌｉｂｅｋ油田之石油生產及開採資產所作出之減值所致。

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