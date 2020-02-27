《經濟通通訊社２７日專訊》衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
１宗確診個案，累計９２宗，該個案為７０歲女性，居住於將軍澳寶盈花園，她自行致電衛生防
護中心承認曾到「福慧精舍」佛堂，今日確診，為本地感染個案，她與家人同住。
張竹君指，衛生防護中心熱線已聯絡曾經到佛堂的２２１人，當中２０多人送院，亦有人呈
陰性反應，有數位人士證實確診，其他仍在做化驗。目前有３５位曾到佛堂的人接受檢疫，
１６０位接受醫學監測。（ｂｎ）
27/02/2020 16:33
【新冠肺炎】本港今日新增１宗確診個案，累計９２宗
《經濟通通訊社２７日專訊》衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
１宗確診個案，累計９２宗，該個案為７０歲女性，居住於將軍澳寶盈花園，她自行致電衛生防
護中心承認曾到「福慧精舍」佛堂，今日確診，為本地感染個案，她與家人同住。
張竹君指，衛生防護中心熱線已聯絡曾經到佛堂的２２１人，當中２０多人送院，亦有人呈
陰性反應，有數位人士證實確診，其他仍在做化驗。目前有３５位曾到佛堂的人接受檢疫，
１６０位接受醫學監測。（ｂｎ）
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