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27/02/2020 18:13

【新賣地表】黃偉綸：官地非唯一供應量，有信心今年達標

　　《經濟通通訊社２７日專訊》新財年賣地計劃住宅供應量僅得７５３０伙，創１０年新低。
發展局局長黃偉綸於記者會上表示，今年潛在供應量逾１﹒５萬伙不算少，亦須配合長遠房屋策
略。他坦言，短期增加土地供應向來是一大難題，政府會盡一切可能去克服困難，強調官地並非
唯一增加供應量的方法，需要配合私人發展、鐵路項目及市區重建項目等來不同來源。再者政府
將公私營房屋比例改至七三比後，令當局將房屋供應的目標轉移至公屋，強調政府並無停下覓地
步伐。
　　他又為本年度供應不達標解畫，指主要是由於大埔馬窩路延遲至新財年首季才推出，加上幾
塊用地仍正在規劃，有信心今年私樓供應量可達１﹒２９萬伙的目標。
　　被問及明日大嶼發展，他指，政府是從公眾利益到出發，認為未來將有潛在１０多萬房屋供
應，同時亦可發展成為第三個新市鎮，惟他強調，明日大嶼研究需時３﹒５年，相信２０２３－
２４年才是關鍵時刻，希望外界可以對其逾６０００億元的成本及效益等放開懷抱，待研究完成
後再作討論。
　　政府亦計劃於新年度推售２幅位於古洞住宅地，地政總署署長陳松長指，去年已開始進行收
地工作，並展開寮屋及安老院遷徙及賠償安置工作。儘管現時古洞及東涌等陸續有土地推出，但
大規模入伙或需要待２０２３年後。（ｙｗ）

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