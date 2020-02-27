《小傳日記》魚缸先跌後拗腰，預炒放水齊歡笑！

《小傳日記》新冠肺炎疫情雖然喺神州見緩和，但係有向全球擴散嘅趨勢，最慘嘅莫過於南

韓同意大利啦。不過，花旗國總統侵侵就強調，花旗國面對肺疫風險非常低，孖屐都叫做安心｜

Ｄ。今日（２７日）係期指結算日，香江魚缸現貨低開１６７點報２６５２９點，早段走勢波動

。之後，有傳花旗國出現首宗無旅遊史嘅確診個案，手機設備佬同濠賭佬就繼績捱沽，拖累魚缸

跌得更深，最多跌２７６點低見２６４１９點。

午後，神州人行副行長就話，對普惠金融服務達標嘅錢莊擇機定向降準，內銀佬又開始偷步

炒起，帶動魚缸止跌回升，最高見２６８４９點，升１５３點。最後埋單報２６７７８點，升

８２點，升幅近半個巴仙，主板成交１１０４﹒６７億銀減少近８巴仙。國企指數報１０５９３

點，升９１點，幅度近１巴仙。

Ａ場兩市齊漲。上證綜合指數報２９９１點，升３點。深證成分指數報１１５３４點，升

３６點，幅度近半個巴仙。兩市合計成交１０５０５億人仔大增２０巴仙，但就係連續第七日衝

破萬億銀大關。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）軟４亳子報３９９﹒２銀；生發發（００３８８）微

升近半巴仙，報２６０﹒８銀；友邦（０１２９９）揚逾１巴仙，報７８﹒１５銀；平保

（０２３１８）微升亳半子報８８﹒３５銀；神州移動（００９４１）升半巴仙，報６３﹒４銀

；孖屐炒人行定向降準，建行（００９３９）跳起２巴仙報６﹒４４銀，工行

（０１３９８）升逾２巴仙收５﹒４６銀；大象（００００５）漲近１巴仙，報５４﹒４銀。



＊神州谷基建水泥佬行先，修路又搭橋重機佬歡笑＊



新冠疫情足足令成個神州停滯咗成１個月，阿爺近日就不斷話要推動基建項目復工。最近穆

迪就話，神州仲可能增加基礎設施支出，以應對疫情對經濟增長帶來嘅影響。受消息影響，一眾

水泥佬就急急跑出。中建材（０３３２３）漲近５巴仙，報９﹒２７銀；海螺水泥（００９１４

）抽升近６巴仙，報５８﹒５５銀；華潤水泥（０１３１３）走高約４巴仙，報９﹒９６銀；金

隅（０２００９）進帳逾３巴仙，報２﹒２９銀；亞洲水泥（００７４３）揚１巴仙，報

１０﹒５４銀。

見到水泥佬衝得咁快，除咗原料修路搭橋都要用到機械，重型機械佬都無錯過時機，跟住一

起升。重汽（０３８０８）彈起逾６巴仙，報１５﹒５８銀；濰柴動力（０２３３８）同中聯重

科（０１１５７）抽升超過６巴仙，分別報１６銀及６﹒６５銀；龍工（０３３３９）漲逾４巴

仙，報２﹒２３銀；三一國際（００６３１）升超過１巴仙，報４﹒８銀。



＊溢價私有化會德豐威霸，賭收被睇低賭佬眼前虧＊



雖然之前早就有傳聞話會德豐（０００２０）會被私有化，因此仲停牌咗幾日。今日中午終

於公布，老闆吳光正建議私有化會德豐，每股會德豐獲一股九倉置業（０１９９７）及一股九龍

倉集團（００００４）股份，再加茄殊１２銀，咁計落去足足溢價５２巴仙。午後，會德豐復牌

即霸氣飆４成，報６６銀；而九倉置業就趴低超６巴仙，報３７﹒７銀，係表現最差藍戰士。九

龍倉集團仍然停牌報１９﹒７銀。

日前大行摩通就下調咗馬交今年賭收預測，話受疫情影響，今年首季將按年跌五成半，並話

２月可能跌成九成添，濠賭佬繼續受壓。其中，銀娛（０００２７）今日出成績表全年少賺３巴

仙，派別息每股４５仙，股價趴低逾２巴仙，報５２﹒５銀；金沙（０１９２８）跌近２巴仙，

報３６﹒９銀；美高梅（０２２８２）挫約２巴仙，報１０﹒７８銀；永利馬交（０１１２８）

下滑１巴仙，報１６﹒１６銀；澳博（００８８０）微升一格報９銀。



＊醫好唔使慌藥佬眼放光，細摩又減持瑞聲被質疑？＊



又有藥佬話自己隻藥可以醫到肺炎，今日隻中生製藥（０１１７７）話旗下有藥品被納入治

療武漢肺炎，股價彈起逾３巴仙，報１１﹒４銀。其他醫藥股就唔執輸，歌禮製藥（０１６７２

）就威威啦，公布有三個病人接受公司旗下產品戈諾衛聯合利托那韋治療後，已經好返出院。股

價跳起近８巴仙，報４﹒０８銀；東陽光藥（０１５５８）踢高一成二，報４９﹒３５銀；石藥

（０１０９３）升兩格報１８﹒２６銀。不過，三生製藥（０１５３０）就唔太生性啦，插水一

成半，報８﹒３３銀，全因公司去年１０月至今已經走４位董事，最近仲傳新上任首席財務官翁

木子都走埋，孖屐都擔心會影響公司運作。

手機佬今日繼續頭耷耷，瑞聲（０２０１８）被摩根大通減持超過７０萬股，仲要下調佢首

季每股盈利預測成２７巴仙，真係慘慘豬啦！股價碌低逾１巴仙，報５４﹒６５銀。舜宇

（０２３８２）唔見近半巴仙，報１２７﹒９銀；丘鈦科技（０１４７８）軟近半巴仙，報

１１﹒９６銀。值得一提係噚日被沽空機構預告狙擊嘅聯想集團（００９９２），今日沽空機構

出視頻話集團應收帳款增長速度快過收入增長，令人質疑佢利潤增長係咪真，而聯想就回應指控

無根據，不過聯想都跣低逾１巴仙，報５﹒０３銀。請請！



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