【預算迴響】安永：一次性紓困措施有助減輕個人及企業稅務負擔

《經濟通通訊社２７日專訊》安永香港及澳門地區主管合夥人陳瑞娟表示，預算案適切地推

出總值１２００億元一系列一次性紓困措施，最重要部分是建議向每個１８歲或以上的香港永久

性居民發放１萬元現金，這些建議措施是較早前宣布成立的３００億元防疫抗疫基金以外的額外

措施，這些一次性紓困措施可以有助減輕個人及企業的稅務負擔，以及幫助在社會保障網內的市

民更好應對未來的挑戰。

陳瑞娟表示，發放的現金雖涉及大額７１０億元的公帑，但由於是針對目前特殊情況而推行

的特殊措施，不會對財政造成長遠負擔。若不計算１２００億元一次性紓困措施，２０２０╱

２１年度預算案赤字總額將由１３９１億元降至５９０億元，從這個角度看，本年度其實只錄得

５９０億元赤字，遠低於國際可接受的佔本地生產總值的３％的限制。

陳瑞娟補充指，雖然２０２１╱２２至２０２４╱２５財政年度的預算赤字將介乎於７４億

元至１６８億元，相當於有關年度香港的本地生產總值的０﹒２％至０﹒６％，這個水平並不算

太高，但此預測是基於香港的經濟增長率為２﹒８％而計算，因此政府有逼切需要確保香港走出

現時經濟困境後能強勁復甦。

安永稅務及諮詢公司金融服務稅務與商務諮詢服務香港稅務主管合夥人何耀波表示，財政司

司長並沒有回應許多專業團體建議香港應立法給予海外預提稅在香港可作單邊稅收抵免的要求。

若香港能就海外的知識產權使用費和利息收入繳納的海外預提稅，在香港可作單邊稅收抵免，將

有助推動香港成為知識產權貿易中心及發展其金融服務。（ｂｉ）

