【新賣地表】仲量聯行：中環新海濱地皮以雙信封制招標引入新概念

《經濟通通訊社２７日專訊》就政府今天公布的新一年賣地計劃，仲量聯行香港估價部主管

黃新明表示，下財年出售的地皮以中環新海濱３號地皮最受發展商注目，儘管零售及寫字樓市場

踏入下行周期，但中環地皮極為罕有，將仍會吸引各大發展商興趣。

他指，該地皮位處香港及維港心臟地段，項目落成後必然會成為香港的新地標，政府是次能

以雙信封形式招標，一併考慮項目的發展概實屬好事，有利香港引入新概念，帶來與別不同的商

業項目。（ｂｉ）

