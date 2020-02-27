《經濟通通訊社２７日專訊》就政府今天公布的新一年賣地計劃，仲量聯行香港估價部主管
黃新明表示，下財年出售的地皮以中環新海濱３號地皮最受發展商注目，儘管零售及寫字樓市場
踏入下行周期，但中環地皮極為罕有，將仍會吸引各大發展商興趣。
他指，該地皮位處香港及維港心臟地段，項目落成後必然會成為香港的新地標，政府是次能
以雙信封形式招標，一併考慮項目的發展概實屬好事，有利香港引入新概念，帶來與別不同的商
業項目。（ｂｉ）
27/02/2020 19:27
【新賣地表】仲量聯行：中環新海濱地皮以雙信封制招標引入新概念
《經濟通通訊社２７日專訊》就政府今天公布的新一年賣地計劃，仲量聯行香港估價部主管
黃新明表示，下財年出售的地皮以中環新海濱３號地皮最受發展商注目，儘管零售及寫字樓市場
踏入下行周期，但中環地皮極為罕有，將仍會吸引各大發展商興趣。
他指，該地皮位處香港及維港心臟地段，項目落成後必然會成為香港的新地標，政府是次能
以雙信封形式招標，一併考慮項目的發展概實屬好事，有利香港引入新概念，帶來與別不同的商
業項目。（ｂｉ）
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