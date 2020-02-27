《真知灼見－溫灼培》英鎊商品貨幣料同受壓

《真知灼見》據了解，英國將於３月２日開始與歐盟作正式的關稅談判。另外，據英國報章

《每日電訊報》指，英國與美國的貿易談判亦將於未來兩星期內展開。顯而易見，英國急於與美

國展開貿易談判是為給予歐盟壓力，逼使歐盟在貿易上給予英國更優厚條件。至於英國的如意算

盤是否打得響，筆者並不抱以厚望。美國過去一直積極封殺中國電訊商，並曾要求英國及歐盟作

配合。但英國在事件上並無聽領於美國，相信特朗普政府未必會饒恕英國，就讓我們留意事態發

展。還有，由於英國與歐盟之間的貿易談判相信會相當艱巨，所以一旦展開，當利淡消息充斥市

場下，不排除會對英鎊匯價不利。按圖表分析，英鎊兌美元較大支持料於１﹒２８水平。



＊澳紐加幣不要輕率吸納＊



回看商品貨幣。受惠於市場對聯儲局今年有兩次減息預期，略紓緩了近期澳紐加三個商品貨

幣的下跌壓力。但筆者認為，若疫情持續而拖累環球經濟，當澳紐加各自的主要商品出口同受影

響，三個貨幣只是因為有機會與美息差距收窄，相信仍不足以幫助回升，除非新冠狀病毒疫情在

全球受控，故建議暫不要輕率吸納澳紐加幣。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

