【強積金】駿隆：年初至２月２４日，強積金人均蝕４１２４元

《經濟通通訊社２７日專訊》強積金顧問公司駿隆表示，截至本周一（２月２４日），２月

強積金平均回報０﹒７９％，每人平均賺１７１７元，但２０２０年初至今，人均蝕４１２４元

。

三大主要指數中，２月份股票基金指數表現最好，升１﹒５９％；混合資產基金指數升

０﹒２６％；固定收益基金指數升０﹒２３％。

駿隆指，受疫情影響，環球投資市場預期將持續波動，而各國央行均有放水行動，市場預期

各國政府均有財政政策進行逆周期措施。若疫情無出現急劇惡化，展望市場將會迅速回復。

（ｃｌ）

