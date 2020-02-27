《經濟通通訊社２７日專訊》強積金顧問公司駿隆表示，截至本周一（２月２４日），２月
強積金平均回報０﹒７９％，每人平均賺１７１７元，但２０２０年初至今，人均蝕４１２４元
。
三大主要指數中，２月份股票基金指數表現最好，升１﹒５９％；混合資產基金指數升
０﹒２６％；固定收益基金指數升０﹒２３％。
駿隆指，受疫情影響，環球投資市場預期將持續波動，而各國央行均有放水行動，市場預期
各國政府均有財政政策進行逆周期措施。若疫情無出現急劇惡化，展望市場將會迅速回復。
（ｃｌ）
27/02/2020 11:41
【強積金】駿隆：年初至２月２４日，強積金人均蝕４１２４元
《經濟通通訊社２７日專訊》強積金顧問公司駿隆表示，截至本周一（２月２４日），２月
強積金平均回報０﹒７９％，每人平均賺１７１７元，但２０２０年初至今，人均蝕４１２４元
。
三大主要指數中，２月份股票基金指數表現最好，升１﹒５９％；混合資產基金指數升
０﹒２６％；固定收益基金指數升０﹒２３％。
駿隆指，受疫情影響，環球投資市場預期將持續波動，而各國央行均有放水行動，市場預期
各國政府均有財政政策進行逆周期措施。若疫情無出現急劇惡化，展望市場將會迅速回復。
（ｃｌ）
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