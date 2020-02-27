【預算迴響】利嘉閣按揭代理料選用十年定息計劃人士不會太多　

《經濟通通訊社２７日專訊》財政預算案中提到按證公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上

限為１０００萬港元，年利率分別為為２﹒７５厘、２﹒８５厘及２﹒９５厘的１０、１５及

２０年期的定息按揭貸款。計劃的總貸款額為１０億港元。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，按證公司過去曾多次推出相類近的定息計劃，對上一

次在２００９年，不過每次推出的反應都很冷淡，預計是次的定息計劃選用的人士也不會太多。

她指出，今次的定息計劃提供最低定息息率為２﹒７５厘，相較市場水平２﹒５厘高出０﹒２５

厘，加上定息按揭計劃一般用作規避息率上升的風險，但現時美國以及香港都未見到有加息壓力

，因此對政府在這個時間推出定息計劃感到意外，但若免壓測或對有助市民更易上車。

她續指，政府推出１０年定息計劃可為市場提供更多選擇，可鎖定每月供款額及利息支出，

不受息率波動影響，不過定息計劃同時也比較欠缺彈性，如考慮選用此類產品時除了定息的息率

外，其後的息率安排，鎖息上限及罰息期都應一拼考慮才作決定。

她又指，有意用定息按揭的人士，要先考慮未來１０年息率上升的機率有多大，過去１０年

本港平均按息約為２厘左右，預計低息環境短期仍會持續，未來１－２年息率平穩機會高。

（ｃｗ）

