【新冠肺炎】木星：波動市下採多元資產策略，長遠考慮增風險資產

《環富通基金頻道２７日專訊》木星資產管理多元資產策略主管Ｔａｌｉｂ Ｓｈｅｉｋｈ

就如何以靈活的投資方法應對冠狀病毒的衝擊有以下評論。

在擺脫對經濟衰退的恐懼之後，市場於第四季上漲，直至１月份。但是，隨著冠狀病毒令資

產價格暴跌，一切都改變了。在本已緊張不安的經濟周期後期，多元資產投資組合如何應對無法

預測的市場衝擊？

冠狀病毒正好證明，即使是最透徹的宏觀分析也會失算。首先，這是人類的災難，但對市場

亦造成衝擊，因為其將導致經濟增速下滑，儘管跌幅仍需拭目以待。

我們該如何應對此類意外？首先，是全面的風險管理及維持適當水平的多元化投資，這在過

去二十年債券收益率大幅下降之後變得更加困難。多元資產投資方法的優勢在於，其可分散風險

，但把握合適尺度，則需要嚴謹的方法和專業知識。

其次，要主動、靈活，能夠適應市場突變。在病毒爆發之前，我們就已日益關注市場泡沫。

隨著市場惡化，我們策略中的股票保障及政府債券減輕了受衝擊程度。

第三，要有可以正確評估外部衝擊影響的嚴謹投資程序。貫徹一致且嚴格的架構有助於避免

陷入恐慌。我們的策略如何能妥善應對類似冠狀病毒突如其來的衝擊？我們一直秉持一個長線投

資觀點：全球經濟舉步維艱，趨勢增長仍然疲弱。２０１９年，由貿易戰引發的製造業衰退，令

經濟增長率低於其長期趨勢。２０２０年伊始，我們樂觀地認為，衰退止步及寬鬆的貨幣政策將

令經濟增長率重回趨勢水平，但估值高企及市場泡沫加劇將抑制資產價格走高。

如今，我們仍然堅持大部分的年初預測。政策維持寬鬆和穩定。市場情緒及估值仍在上升。

該病毒的主要影響將體現在基本因素上：一如預期，自年初以來各項數據持續改善，但該病毒將

對中國及地區和全球的經濟增長產生重大影響。造成全球經濟衰退的可能性不大，但影響的程度

需要數月甚至更長時間才會全面呈現。投資者必須在一段時間內應對不確定的基本因素。

這對我們的策略意味著什麼？在此形勢下保持動態配置實屬明智。由於市場自滿情緒漸濃，

我們於１月中旬大幅降低了風險。這有助於在經濟低迷時期減輕策略所受影響，之後我們恢復至

較中性的持倉。長遠而言，我們有意增持風險資產，但在基本因素更加明朗之前，我們仍會保持

謹慎。

即使擺脫了病毒，我們仍然處於躁動的經濟周期後期，市場將繼續急劇波動。在經濟盛衰循

環交替的時期，主動而靈活的投資方針可為我們的客戶帶來更勝一籌的收益。（ｈｏ）

