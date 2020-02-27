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即市新聞

27/02/2020 14:50

【新冠肺炎】永明：疫情擴散構成市場風險，長線可趁低吸

　　《環富通基金頻道２７日專訊》永明資產管理發表道，新型冠狀病毒肺炎在中國的確診人數
開始放緩之際，韓國、意大利和伊朗的感染人數卻急增，市場擔心情況將急速演變成全球大流行
（Ｐａｎｄｅｍｉｃ）。投資氣氛因而逆轉，環球股市急挫。以下是該行對環球金融市場的最新
看法：

＊避險引發市況逆轉＊

　　疫情傳播到意大利和伊朗，令一些原本以為疫情只局限於亞洲的投資者感到震驚，更打破了
人們對疫情高峰已經過去的希望。投資者信心受創，投資氣氛轉差令市場出現恐慌式拋售。短時
間內市場情緒急速由擁抱風險（Ｒｉｓｋ　Ｏｎ）變為避險（Ｒｉｓｋ　Ｏｆｆ），導致風險資
產大幅下挫。我們認為市場消化負面消息後，恐慌情緒會放緩。

＊全球經濟面臨衝擊＊

　　該行早前已表示新冠肺炎疫情對中國經濟的影響將較ＳＡＲＳ大，而由於中國經濟佔全球整
體ＧＤＰ的比重達１７％，並為多個國家的最大貿易伙伴，因此該等國家的經濟難免受到波及。
但鑑於疫情擴散至全球，我們認為全球經濟將進一步受到打擊。值得留意的是，爆發疫情的意大
利北部地區屬於富庶地區，佔國家三分之一的經濟產出以及４０％的出口，倘若疫情不受控，將
嚴重影響意大利經濟，並有可能拖累歐洲。韓國出口亦以半製成品為主，工廠停頓將進一步打擊
全球供應鏈。

＊捕捉投資良機＊

　　該行早前表示疫情的發展將令未來幾個月的市況波動，部分對經濟周期敏感度高的企業出現
經營困難，或會觸發股市波段式下跌。該行維持這個看法。過去該行一直提醒投資者分清一筆過
投資和月供投資，並認為一筆過投資應維持審慎配置，月供投資則可按個人的投資年期選擇合適
策略，若投資期夠長，可考慮趁機在市場低位時吸納多些資產，等待市場回升時能有所收成。
（ｈｏ）

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