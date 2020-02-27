【新冠肺炎】富達國際：部署防守型資產以應對疫情下的市況

《經濟通通訊社２７日專訊》新型冠狀病毒疫情擴散，投資者均擔憂對經濟和金融市場的影

響。現階段仍然難以估算疫情所帶來的衝擊有多大，但預期中國政府將進一步推出刺激措施以穩

定經濟，有助支撐投資者信心。

富達國際多元資產基金經理Ｇｅｏｒｇｅ Ｅｆｓｔａｔｈｏｐｏｕｌｏｓ認為，面對當前

波動市況，投資者可一方面透過多元資產配置，增強投資組合的抗跌力；而在提升資產配置防守

性方面，投資者可留意中國政府債券、高評級亞洲美元信用債及黃金和日圓等避險資產：

中國政府債券是應對中國經濟下行壓力的防守性選擇。由於投資者預期中國當局將進一步放

寬信貸貨幣政策，中國十年期債券孳息率已由１１月的３﹒３％跌至約２﹒９％，我們預期有機

會繼續下探２﹒５％。考慮到當前的不確定因素及中國政府債券孳息率仍然相對較高，這是值得

投資者繼續持有的防守型資產。

高評級亞洲美元信用債在本輪波動中表現同樣穩健，信用利差僅輕微擴大１０個基點，表現

優於２００３年ＳＡＲＳ時期。受惠於美債孳息率下跌，雖然信用利差輕微擴大，高評級亞洲美

元信用債從１月２０日至今整體仍錄得正回報。

黃金和日圓在全球避險情緒普遍高漲時起到一定避險作用。金價雖已升至近七年高位，但市

場趨向避險，黃金所擁有的防守性令其吸引力不減，加上若美國經濟增長放緩導致美元轉弱，以

及低通脹令央行維持鴿派政策的話，均有利黃金價格表現。同屬避險資產的日圓，在這次疫情爆

發期間並未出現太大升幅，主要是因日本當地亦受累於新冠肺炎，然而若情況轉差，預期日本投

資者對日圓的需求將會蓋過美元，進而支持日圓匯價。

另一方面，投資者亦可以通過減持部分風險資產，來提升投資組合的防守性。舉例而言，投

資者可先行減少中港股市持倉。而泰國經濟受累於中國旅客數量大減、貨幣匯價過強、泰國當局

在財政政策及貨幣政策上均受限制，以及泰國股市估值偏高，我們認為投資人可以減持部分泰銖

及泰股，以減少組合風險。

此外，投資者亦可密切留意一些被市場情緒拖累，但基本面良好的資產種類，把握具吸引力

的投資機會。中國政府很可能推出更多政策刺激措施，以應對疫情影響，進一步協助市場和企業

重整旗鼓。我們密切關注基本面優異但在本輪波動中被拖累的企業，尤其是現金流較強勁且資產

負債表穩健的優質企業。短期跌勢引發的估值水平下調，反而令投資這些公司的安全性增加，投

資者更可趁勢把握入市機會。（ｈｏ）

