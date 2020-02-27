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即市新聞

27/02/2020 17:38

【新冠肺炎】道富：系統性風險指標大升，股市將現大跌和持續波動

　　《經濟通通訊社２７日專訊》道富環球市場歐洲、中東和非洲區宏觀策略主管Ｔｉｍ　
Ｇｒａｆ就冠狀病毒對市場的影響發表最新看法，他表示，自上周末以來的價格走勢明顯背離了
前幾周的驚人平靜。在經歷了過去４０年美國股市最大規模的兩天下跌之後，我們衡量系統性風
險的指標出現了大幅上升，該指標反映股市的內在脆弱性及其對市場衝擊的敏感性。這一指標的
上升，加上股市波動性的上升，通常是一個信號，表明股市將出現較正常水平更大的下跌和持續
性波動，這應會令避險資產需求維持強勁。（ｈｏ）

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