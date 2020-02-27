《投資領域－譚家駿》避險下債息創新低，防守性基建存機遇

《投資領域》環球股票市場近期出現較大波動，避險情緒高漲，債息持續下跌，其中，指標

性的美國１０年期及３０年期債息俱增歷史新低，由於利率低迷意味著折讓率下降，加上上市基

建公司的盈利增長強勁，我們認為基建公司的內在資產價值將顯著上升。

對於偏好防守性高及對收益情有獨鍾的投資者來說，上市基建類資產是其中一種相當不錯的

投資選擇，因為中線而言可為投資者帶來抗通脹收入及強勁的資本增值，而基建資產種類繁多，

包括有收費公路、機場、港口、鐵路、公共事業、管道及無線發射塔等。



＊經濟若放緩，基建更顯價值＊



若債息在２０２０年維持偏低，基建的創造收益特性可望推動投資者對這個資產類別的需求

持續。此外，如果經濟放緩導致廣泛市場更難提高盈利，則基建的受監管或已訂約盈利來源更將

逐漸顯現價值。

除了市場因素如債息之外，投資者亦應關注近年興起的可持續發展大趨勢，或會左右個別行

業的前景及投資選擇，以交通類行業如航空為例，便因此而出現不少不容忽視的轉變，從而影響

投資決定。

據國際能源署（ＩＥＡ）的資料顯示，現時航空佔全球碳排放比重約２﹒４％，而國際航空

運輸協會（ＩＡＴＡ）估算，全球航空旅客至２０３７年時將會較現時倍增至８２億人次，意味

著年均增長率為３﹒５％，若航空業不採取任何措施的話，航空業排放佔全球比重將會由現時的

２﹒４％增加至２０５０年的３﹒８％。

由於全球對環境保護及碳排放的重視與日俱增，無論是民間、監管當局以至航空業本身都因

應趨勢而作出了對策。

舉例而言，瑞典在２０１８年就興起了「Ｆｌｙｇｓｋａｍ」（瑞典語），意即「飛行恥辱

」（Ｆｌｉｇｈｔ－ｓｈａｍｉｎｇ），呼籲減少以航空飛行作為旅行方式，而包括瑞典在內，

英國、奧地利、德國及挪威等國家皆已在徵收航空稅。

航空業方面，不少航空公司都會設定碳中和的目標，並推行碳排放抵銷計劃，成本轉嫁消費

者下將導致機票價格上升，機場則通過增加生物燃料在航空燃油的佔比，和提升機場運用可再生

能源作電力的比重來達成減排目的。



＊環保意識抬頭，左右投資決定＊



這些措施無可避免地會對航空旅客量構成影響，例如機票價格上揚亦會令更多乘客考慮其他

的交通選項，尤其是歐洲的機場將會首當其衝，但業內率先作出改變的航空公司及機場卻有可能

會受到愈來愈著重環保意識的乘客的青睞，因此，我們亦可以通過衡量哪家機場在減排上有更大

成效，從而找出吸引的投資選擇。

然而，我們亦應留意，假如減少航空旅遊等運動的影響力真的顯著擴大，機場的表現固然會

受到影響，但上市基建資產當中亦會出現其他的受惠者，例如是前述的鐵路運營商，又或是受費

公路公司，皆可望從航空業分流出來的旅客當中獲利。

瑞典此前一個訪問調查就發現，選擇鐵路而非飛行的受訪者在短短１８個月內大增２０％，

德國一家鐵路運營商亦將自身定位為取代飛行的潔淨選擇，因其約６０％的電力是源自可再生能

源，瑞士的鐵路公司亦正在加大投資，連接歐洲各地。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

