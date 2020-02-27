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27/02/2020 17:15

《宏觀理財－冼健岷》新型冠狀病毒，保險賠償知多少

　　《宏觀理財》隨著新型冠狀病毒疫情不斷擴散，根據國家衛生及健康委員會的公布，短短兩
個月內，淨計中國的累積確診數字已經突破７﹒８萬宗，而累積死亡人數則超過２７００人，兩
者均已高於２００３年ＳＡＲＳ時的數字。疫症更已經蔓延到全球各地，掀起恐慌性搶購潮，先
是口罩、酒精搓手液，近日更連日用品都搶購一空。
　　其實，在此疫情肆虐時，除了補給日常生活物資所需，亦應檢視一下自己投保的保險產品的
保障範圍。事實上，過往大家購買保險產品時，大都把目光投放在被喻為香港三大頭號殺手的危
疾－－癌症、心臟病、中風的賠償上。然而，隨著新型冠狀病毒的出現，大家亦不得不提高醫療
保障的覆蓋範圍，以防萬一。
　　原來，縱使根據衛生防護中心的統計，「肺炎」乃是香港第二大致命疾病，僅次於惡性腫瘤
，但卻與其他炎症如腸炎一樣，並不包括在危疾保障之內。大家不妨仔細閱讀保單，因為不同保
險公司對危疾的定義均有不同，有些覆蓋數十種疾病，有些甚至覆蓋逾百種。
　　不過，今次新型冠狀病毒來得既急且猛，不少保險公司都推出了針對性的保障，包括診斷賠
償、住院現金津貼、強制隔離現金、豁免等候期及特快理賠等。診斷賠償就是受保人一旦確診染
上新型冠狀病毒，便會獲得一次性金額賠償，大多數在５萬元以下。
　　至於住院現金津貼，由於新型冠狀病毒的確診患者，須在公立醫院治理，而合資格的香港人
，於公立醫院接受相關治療是完全免費，因此住院現金津貼便很重要，金額大部分以日計算，每
日由６００至２０００元不等，也有以星期計，每周賠償４０００至５０００元不等。值得注意
的是，住院現金津貼設有上限，一般為３０至４５日不等，以周計則長達８周。
　　此外，與患者有緊密接觸的人士，需要接受１４日強制隔離，有些保險公司都能提供賠償，
有的當作住院現金津貼處理，有的則分開計算，每日６００至２０００元不等，或一次性賠償
３０００至４０００元。如果只是家居隔離，賠償金額則較低。當中有兩間保險公司更設有家庭
保障，若受保人確診，家人被逼家居隔離，亦可獲得賠償。
　　最後，一直以來投保醫療保險都設有３０日「等候期」，即是投保人投保後３０日內患病，
便不會獲得賠償。但今次新型冠狀病毒的理賠卻是例外，而且保險公司更會加快處理理賠，急投
保人所急。
　　總括而言，在危疾以外，其他保障亦相當重要，尤其是醫療。在此參加自願醫保計劃還可獲
得扣稅，大家不妨趁稅季結束（３月３１日）前，檢討一下投保組合，為自己以至家人，作出全
面保障。《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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