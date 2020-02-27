人行擬定向降準內銀股炒上，港股先跌後反彈８２點收２６７７８



《經濟通通訊社２７日專訊》新型肺炎疫情在全球擴散，目前除南極洲外，全球六大洲均已

出現確診病例。隔晚（２６日）美股普遍先升後回，加上亞洲主要股市普遍低開，港股今早亦低

開１６７點報２６５２９點。港股本日是期指結算日，開市早段走勢較為波動，但手機設備股及

濠賭股繼續受疫情影響承壓，騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）亦未見買盤支持，令港

股本日最多曾跌２７６點低見２６４１９點。

午後，人民銀行副行長劉國強表示，將續推貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革，引導整體市

場利率以及貸款利率下行，亦會擇機定向降准，以釋放市場流動性。消息令市場憧憬人行繼續降

準，刺激內銀股及內房股走高，帶動港股最多曾漲１５３點最高見２６８４９點。最終港股全日

先跌後反彈，收報２６７７８點，升８２點或升０﹒３１％，主板成交１１０４﹒６７億元，減

少７﹒６３％。國企指數報１０５９３點，升９１點或升０﹒８７％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數收報２９９１點，升３點或升０﹒１１％，三千關得而復失。

深證成份指數收報１１５３４點，升３６點或升０﹒３２％，兩市總成交１０５０５﹒８８億元

人民幣，為連續第七日衝破萬億元大關。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒１％，報３９９﹒２元；友邦保險（０１２９９）

漲１﹒１％，報７８﹒１５元；香港交易所（００３８８）升０﹒３９％，報２６０﹒８元；匯

豐控股（００００５）升０﹒８１％，報５４﹒４元；中國移動（００９４１）升０﹒４８％，

報６３﹒４元。



＊人行擬定向降準及續調低ＬＰＲ，內銀及內房股反彈＊



人行擬向惠普金融服務達標銀行定向降準，刺激內銀股尾市反彈。建設銀行（００９３９）

彈１﹒９％，報６﹒４４元；工商銀行（０１３９８）走高２﹒２５％，報５﹒４６元；招商銀

行（０３９６８）升１﹒７５％，報３７﹒８５元；交通銀行（０３３２８）升１﹒１８％，報

５﹒１３元；中國銀行（０３９８８）升１﹒６１％，報３﹒１６元。

人行指將繼續推進貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革，引導整體市場利率以及貸款利率下行

，內房股受惠。華潤置地（０１１０９）急彈３﹒４５％，報３５﹒９５元為本日最佳藍籌股；

碧桂園（０２００７）揚１﹒５２％，報１０﹒７元；龍光地產（０３３８０）升１﹒６６％，

報１３﹒４４元；龍湖集團（００９６０）升１﹒７８％，報３７﹒２元；萬科企業

（０２２０２）升０﹒６６％，報３０﹒５元。

渣打集團（０２８８８）去年基本稅前盈利為４１﹒７２億美元，按年升８％，帶動本地銀

行股造好。渣打微升０﹒５９％，報６０元；匯豐控股（００００５）今日除淨，升０﹒８１％

，報５４﹒４元；恆生銀行（０００１１）升１﹒１１％，報１６３﹒４元；東亞銀行

（０００２３）升０﹒１２％，報１６﹒８６元；中銀香港（０２３８８）升０﹒９３％，報

２７﹒１元。



＊吳光正建議以五成二溢價私有化會德豐，會德豐飆四成＊



吳光正及會德豐聯合公布，建議以五成二溢價私有化會德豐，以每股會德豐獲一股九倉置業

（０１９９７）及一股九龍倉集團（００００４）股份，再加現金１２元。會德豐飆

３９﹒６８％，報６６元；九龍倉置業（０１９９７）跌６﹒２２％，報３７﹒７元為本日最差

藍籌股。

其他本地地產股同樣回穩，恆基地產（０００１２）升０﹒８４％，報３６﹒０５元；新鴻

基地產（０００１６）升１﹒５３％，報１１３﹒１元；新世界發展（０００１７）升

１﹒８１％，報１０﹒１元。

銀娛（０００２７）去年全年純利按年跌３％至１３０﹒４２億元，拖累板塊表現。銀娛跌

２﹒２３％，報５２﹒５元；金沙中國（０１９２８）跌１﹒６％，報３６﹒９元；永利澳門

（０１１２８）跌１﹒１％，報１６﹒１６元；澳博控股（００８８０）升０﹒１１％，報９元

；新濠國際發展（００２００）跌２﹒３８％，報１６﹒４２元。

穆迪認為，中國將可能增加基礎設施支出，以應對新型肺炎疫情對經濟增長帶來的影響。基

建相關板塊上揚。中國鐵建（０１１８６）彈５﹒１８％，報８﹒９３元；中國中鐵

（００３９０）走高２﹒７４％，報４﹒５元；中國交通建設（０１８００）升４﹒２１％，報

升５﹒５％，報５８﹒５５元為本日最佳國指股。（ｋｓ）

