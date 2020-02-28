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即市新聞

28/02/2020 12:52

《缸邊麗評－熊麗萍》恒指試２６０００支持，豐盛服務高息可留意

　　《缸邊麗評》新型肺炎疫情逐步擴散，除日本及南韓確診個案急增外；而過去一星期疫情發
展再出現較大變化，中東及歐洲國家亦陸續受疫情擴散影響，各國政府似有點措手不及，世衛更
派團隊到意大利協助處理不斷新增的肺炎確診個案。投資者對中國以外地區的疫情發展似錯判形
勢，令歐美股市突然受感染並出現急速下跌。
　　道指在本周首四個交易日共挫３２００點，跌幅達１１％，美股目前受疫情發展及憂慮經濟
放緩的影響，疊加桑德斯有機會代表民主黨參與總統選舉，加速美股回落。內地及港股早於本月
中已先行逐步向下，上周Ａ股開始率先反彈，Ａ股在疫情影響及政策支持下，跌幅料較歐美股市
為小，而恆指則試２６０００點的支持。
　　除了疫情因素之外，近日上市公司陸續公布的業績，市場焦點是疫情對企業今年（尤其是首
季）業績的影響，並關注公司派息能否維持，派息穩定的股份仍可吸引資金跟進。
　
＊豐盛服務息率逾６厘＊
　
　　豐盛服務集團（００３３１）是其中一隻與疫情及派息相關的股份，集團剛公布截至去年
１２月底中期業績，收入２４﹒２億元，較去年同期增長６％，純利１﹒４４億元，增長
２６％，而去年１０月收購的物業管理業務已為集團帶來新的盈利貢獻。集團四大業務當中，主
要收入來自機電工程，期內盈利９７００萬元，環境管理盈利５００萬元，設施服務收入受去年
下半年本地社會事件影響，毛利率下降至９﹒６％（去年同期為１２％），上半年盈利１６００
萬元（當中清潔業務及洗衣業務分別為盈利２３００萬元及虧損７００萬元），物業管理盈利４
１００萬元。
　　集團機電工程手上合約仍有７４﹒２８億元，大灣區項目將是增長焦點，但工程合約最終收
入如何，仍視乎立法會審批工程開支而定。設施服務合約１５﹒８８億元，近日肺炎疫情，集團
的酒店、主題公園及鐵路車站等專業清潔服務收入有所減少，難免影響財政年度下半年收入，集
團亦透過人手調動減低開支。但長遠而言，今次事件亦令更多企業關注清潔問題，可望為未來業
務帶來增長。
　　集團負債比率１７％，可提供收購空間，帶來新的盈利貢獻，中期息每股１２港仙，預期全
年維持四成派息比率，現價３﹒８５元之預期息率仍有６厘以上，業績公布後股價進一步上升及
成交增加，仍可候機吸納。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》
　
＊筆者沒有持有上述股份

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