《股金豐采－涂國彬》避險需求存在，金價維持升勢

《股金豐采》市場情緒不穩定，各資產價格更波動，之前出現大漲的貴金屬市場短線有調整

需求。避險情緒刺激金價顯著走高升至七年高位，但２月２５日面對獲利回吐的壓力而回落。不

過料這並不會改變其上行趨勢。一是地緣政治方面。新型冠狀肺炎全球擴散，尤其是日韓和意大

利地區，擔憂情緒重燃，ＶＩＸ在過去四日累計９３﹒６７％的漲幅。



＊美聯儲減息預期升＊



二是貨幣政策方面。投資者對於美聯儲年內減息的預期越來越高，甚至預計不止一次，４月

和６月宣布減息的概率提高。兩大因素作用下，金價有持續走高的動能。即便是疫情過後，還有

美國大選和中美貿易談判兩大不確定因素，也支撐金價，後市仍有很大概率突破１７００美元。



＊白銀關注１７﹒５美元支持＊



白銀反應滯後，直到２月１８日才跟上黃金的腳步，上行動能明顯增加，不但重返１８美元

，隨後更一度逼近１９美元一線。不過最近兩日也跟隨黃金回落，再度考驗１８美元的支持。短

線調整若能守住１７﹒５美元，料不會有太大的下跌。



＊鈀金趨勢未改＊



鈀金和鉑金從２月的第三周就開始有調整需求。鈀金在創歷史新高之後，目前處於高位震盪

中，但調整幅度有限，並沒有破壞趨勢。越來越嚴格的汽車尾氣排放標準，導致鈀金需求不斷增

加，將繼續支持其不斷上漲。鉑金在上周一度突破１０００美元，但近日動能偏弱，回到了２月

初在９６０美元上方窄幅震盪的狀態。作為同樣可用於汽車排放淨化器，加上燃料電池產業發展

，鉑金的傳統工業需求仍維持增長，後市或收窄與鈀金價格之間的差距。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

