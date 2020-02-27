《鍾之日記》人行再吹降準風，助攻魚缸尾盤揚

《鍾之日記》２月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新冠肺炎疫情在全球擴散，除南極洲外，全球六大洲均已出現確診病例。內地昨日全國新增

確診新型冠狀病毒肺炎病例４３３宗，其中湖北佔４０９宗，湖北以外地區連續兩天錄單位數確

診後，昨新增２４宗。

南韓疫情仍爆發，截至今日下午４時，單日新增５０５宗病例，累計增至１７６６例。日本

今日上午累計確診８９４人。

隔晚（２６日）美股普遍先升後回，加上亞洲主要股市普遍低開，港股今早亦低開１６７點

報２６５２９點。午後，人行副行長劉國強再吹風將擇機定向降準，以釋放市場流動性，刺激內

銀股及內房股走高，帶動港股最多曾漲１５３點最高見２６８４９點。最終港股先跌後反彈，收

報２６７７８點，升８２點或升０﹒３１％，成交１１０４﹒６７億元，減少７﹒６３％。



＊Ａ場連續第七日成交衝破萬億元＊



滬深股市今早在三連跌下稍高開，盤中在券商及釀酒兩板塊顯著拉漲下，Ａ場明確升勢，惟

半導體板塊出現散水潮抵銷部分升勢，滬綜指全日爭持三千關，終收升０﹒１１％，報

２９９１﹒３３點，三千關得而復失惟終止三運跌，深成指升０﹒３２％，創業板指抽高

０﹒７３％。

兩市全日成交量為１０５０６億元人民幣，為連續第七日衝破萬億元大關，儘管成交量屬較

高水平，但須留意按日成交大減２６２０億元人民幣或２０％，交投熱度有高位回落的趨勢。



＊定向降準又吹風，內銀讚好尾盤升＊



人行副行長劉國強最新表示，應對疫情方面，下一步要用好已有的支持政策，繼續用好專項

再貸款政策向中小銀行傾斜；綜合運用公開市場操作、常備借貸便利、中期借貸便利等貨幣政策

工具；擇機實施２０１９年普惠金融定向降準動態考核，釋放長期流動性。他強調，下一段還要

擇機，定向對普惠金融服務達標的銀行降準，此外要繼續推進ＬＰＲ改革，引導整體市場的利率

以及貸款的利率下行。

劉國強還表示，要實施出台新的政策措施，支持企業復工復產，增加再貸款、再貼現的額度

，引導金融機構加大對小微企業信貸支持力度。根據銀行貸款的需要，加大對中小銀行資本方面

的政策支持，提升銀行的信貸能力。

此前人行官員便提示過，要支持商業銀行有足夠的對中小微企業發放貸款的資金來源。加大

定向降準、支農支小再貸款、再貼現等貨幣政策工具的力度，但今次人行的降準信號更為明確具

體，令市場真確感受到降準將至。

內銀尾盤抽高，工行（０１３９８）全日漲２﹒２％，建行（００９３９）升１﹒９％，中

行（０３９８８）、農行（０１２８８）升１﹒６％。中資券商股今日亦普漲，國泰君安

（０２６１１）升２﹒１％，海通證券（０６８３７）走高１﹒９％，銀證（０６８８１）升

１﹒８％，信証（０６０３０）揚１﹒３％。



＊獲吳光正溢價五成提私有化，會德豐復牌即飆４０％＊



會德豐（０００２０）獲大股東吳光正家族提私有化，吳光正建議每股會德豐分派一股九龍

倉置業（０１９９７）及一股九龍倉（００００４）股份，再加現金１２元。以停牌前的股價計

，相當於每股 ７１﹒９元，即溢價５２％。

公告指，公司於九置及九倉之持股量的總市值１２３７億元，超逾會德豐的市值９７０億港

元，同時公司還持有其他資產（包括一個物業組合）與負債。因此，會德豐認為，私有化可以藉

消除公司長久以來於九置及九倉股權的控股公司折讓，從而釋放股東價值，為九置及九倉帶來較

高的股息收入及現金回報，而且基於九置及九倉股份具較高的交易流通性，私有化屬最佳選擇。

現時會德豐分別持有九置及九倉，分別約６６﹒５％及７０﹒７％股權。假若會德豐已發行

股份並無變動，協議安排股份數目約６﹒６７億股。預期分派完成後，會德豐持有九置的股權，

將由６６﹒５％變為４２﹒３％。

會德豐午後復牌亳無疑念即市大幅飆升，最高見過７１元，創歷史新高；收市仍漲４０％，

報６６元。同時復牌的九置則捱沽，收挫６﹒２％，報３７﹒７元；至於九倉則未復牌，停牌前

報１９﹒７元。



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