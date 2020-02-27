《投資心得－潘鐵珊》潤地把握大灣區重大機遇，積極物色優質土地

《投資心得》華潤置地（０１１０９）主要從事房地產開發、商業地產開發及運營、物業服

務等。截止去年六月三十日止，綜合營業額為４５８﹒５億元人民幣，比２０１８年同期增長４

﹒７％。其中，包括酒店經營的投資物業租金收入為５７億元人民幣，按年增長３０﹒４％，表

現理想。而集團擁有人應佔期內溢利則比２０１８年同期增４３﹒８％至１２７﹒３億元人民幣

，成績理想。



＊重點布局深圳廣州東莞等核心華南城市＊



積極物適優質土地，於今年１月在鄭州、廣州、西安及武漢收購了四幅地塊，總樓面面積約

９０﹒５２萬平方米，而就該土地收購應付的權益土地出讓金約為５３﹒４６億元人民幣。充足

的土地儲備滿足集團未來的發展需求，也能進一步支撐集團的銷售增長。此外，集團配合國家「

粵港澳大灣區」發展戰略，重點布局核心華南城市如深圳、廣州、東莞等地，為長期可持續發展

提供優質土地資源。相信透過承接粵港澳大灣區發展的重大機遇，在未來能有不俗的收入。

集團深化名為「２＋Ｘ」的「Ｘ戰略」商業模式，推動不同的元素業務包括康養地產、產業基金

、文化體育影院等創新發展，由傳統地產商持續轉型至城市綜合投資及開發運營商。康養業務結

合醫養商業模式，聚焦五大都市圈，以提供高端養老服務，相信假以時日有望成為重要的業務之

一。



＊可考慮於現價買入，目標４０元＊



集團在物業服務方面亦值得留意。其中「智慧銀湖藍山」為智慧社區模範，涵蓋十多個業務

場景如智慧消防、智慧交通、智慧能源、智慧客戶體驗等。配合物業開發，未來增長潛力巨大。

相信「智慧銀湖藍山」將是城市升級、消費升級和產業升級的標誌性項目，有助集團作較高品位

的發展，提升集團整體形象。可考慮於現價買入、上望４０元，跌穿３１元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

