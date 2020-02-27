【新冠肺炎】政治局會議部署近期防控重點工作，習近平率常委捐款

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中共中央政治局常務委員會２６日召開會

議，聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組匯報，分析當前疫情形勢，研究部署

近期防控重點工作。國家主席習近平發表講話並連同李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、

韓正為支持新冠肺炎疫情防控工作捐款。

習近平在指出，當前全國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展，經濟社會發展加快恢復，

同時湖北省和武漢市疫情形勢依然複雜嚴峻，其他有關地區疫情反彈風險不可忽視。越是在這個

時候，越要加強正確引導，推動各方面切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，加強疫情

防控這根弦不能鬆，經濟社會發展各項工作要抓緊。



＊加強北京等重點省份防控工作，精準穩妥推進復工復產＊



會議強調，要繼續集中力量和資源，全面加強湖北省和武漢市疫情防控。要加強北京等重點

省份防控工作，堅決阻斷各種可能的傳染源。會議強調，要精準穩妥推進復工復產。對復工復產

中出現的個別感染病例，應急處置措施要科學精準。

會議指出，加強疫情防控國際合作是發揮中國負責任大國作用、推動構建人類命運共同體的

重要體現。要繼續同世界衛生組織緊密合作，同相關國家密切溝通，分享防疫經驗，協調防控措

施，加強對外宣介和公共外交，共同維護地區和世界公共衛生安全。

