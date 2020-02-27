【新冠肺炎】女釋囚突破武漢封城令返北京確診，中央湖北聯手徹查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》日前有一名從武漢監獄釋放的女子，抵達

北京後被驗出確診新型肺炎，消息一出，引發社會熱議關注，武漢自１月２３日起封城，至今尚

未解封，這名女子是怎麼從武漢出來的？

事件已觸動高層神經，經中央政法委批准，司法部牽頭，由分管副部長劉志強帶隊，會同中

央政法委、最高人民檢察院、公安部組成聯合調查組，前往湖北進行調查。湖北省亦成立調查組

，徹查事件。

北京市東城區崇外街道新怡家園社區居委會昨日發布確診病例提示，新怡家園出現一名新冠

肺炎確診病例，黃女士２月１８日在武漢有發熱症狀，２２日從武漢來京入住小區，當日進行隔

離檢查，３名密切接觸者已進行集中隔離醫學觀察。

北京市疾控中心對此病例進行了說明，黃女士２月１８日開始間斷性發熱５天，伴咽部不適

，當時居住地為武漢。２２日凌晨自駕到京，２３日１９時因發熱送醫排查，２４日確診，並轉

運至市級定點醫院隔離治療。經綜合研判，該女士進京後的密切接觸者為其３名家屬，無其他密

切接觸者。根據《傳染病信息報告管理規範》第四部分第二條規定，病例歸屬以發病時的住址為

準。該病例發病時住址不在北京，故不屬於北京市發病病例。

武漢宣布交通封城後，曾宣布開放部分離漢通道，不過是２４日，也就是黃女士離開武漢的

兩天之後。不到半天，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部即宣布上述解禁無效。２４日上午，黃女

士再次在北京確診。

２１日，湖北省衛健委曾發布，監獄部門報告２７１例新冠肺炎確診病例。



＊成立聯合調查組進行調查，應勇：要一查到底＊



司法部表示，２月２６日，經中央政法委批准，司法部牽頭，由分管副部長劉志強帶隊，會

同中央政法委、最高人民檢察院、公安部組成聯合調查組，赴湖北就武漢女子監獄一名刑滿釋放

人員感染新冠肺炎到京事件進行調查。

湖北省亦已成立由省紀委監委牽頭，省委政法委、省檢察院、省公安廳、省司法廳組成的聯

合調查組，立即開展調查工作。

湖北省委書記應勇作出批示：在疫情防控最吃勁的關鍵階段，竟發生此類嚴重違反離漢離鄂

通道管控的事件，絕不能允許。要迅速查清事實，依紀依法嚴肅處理，及時回應社會關切。此事

還是否涉及其他違法違紀問題，也要徹查。不論涉及到誰，都要一查到底。離漢離鄂通道管控事

關全國疫情防控大局，要堅持「全國一盤棋」，吸取教訓，舉一反三，切實把各項管控措施落到

實處。

