【新冠肺炎】北京電影院隔排隔座售票，觀眾需實名登記

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》新冠肺炎疫情後，北京電影行業終於解禁

復工，北京市疾控中心發布《新冠肺炎流行期間北京市電影行業復工防疫指引（１﹒０版）》，

要求電影院在復映初期一定時間內，按隔排隔座售票；工作人員和觀眾進入影院區域必須戴口罩

、測量體溫；售票處應建立觀眾信息登記制度。

該文件要求，復工復映要做好幾點工作，如電影放映單位或院線在復工前應制定疫情防控方

案和疫情應急預案，向屬地區主管部門提交復工復映申請，各區主管部門對符合復工復映條件的

放映單位給予同意復工復映批復，並報市電影局備案；經批准復工復映的影院要對放映場所進行

全面消毒；在復映初期一定時間內（由市電影局視情況明確具體時間），按隔排隔座售票；工作

人員和觀眾進入影院區域必須戴口罩、測量體溫；售票處應建立觀眾信息登記制度（姓名、性別

、住址、身份證號、聯繫電話、觀影影片及放映時間、影廳號和座位號）等。

而針對電影製片單位，該文件提出，電影製片單位在復工前應制定疫情防控方案和疫情應急

預案，固定辦公地點按照屬地規定和要求具備條件可復工；劇組室外或室內拍攝人員５０人以下

（包括演員、工作人員，下同），可在本市復工拍攝；劇組赴北京以外地區拍攝，應執行當地有

關規定和要求。

