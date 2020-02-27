《思前想後－郭思治》港股再穿各組常用均線，料反覆試２６１４５

《思前想後》２月份港股相當波動，恆指先由３日之低位２６１４５點開始反彈，其後更成

功重越各組常用之平均移動線，而恆指更於１７日一度高見２８０５５點，即其時月內之升幅已

達１９１０點，相對由１月２０日高位２９１７４點跌至２月３日之低位２６１４５點，共急跌

３０２９點計，即大市已反彈跌幅之６３％，論幅度實已不算少，故大市反彈後之回吐及消化乃

正常現象，只是在沽壓主導下，大市之回調又再一次跌穿各組常用之平均移動線，故整個大市不

但已漸擺脫欲試頂之趨勢，且更漸陷反覆欲試底之弱態中，而所指的底，暫該為本月３日之低位

２６１４５點。



＊２５４９８至２６２９５防守力強＊



然而，相信港股再大幅下行之空間該不大，此點可從過去６個月之表現看一看，去年９月恆

指的低位為３日之２５４９８點，１０月之低位為１０日之２５５２１點，１１月之低位為１４

日之２６２０３點，１２月之低位為４日之２５９９５點，到今年１月之低位為３１日之２６２

９５點，而２月之低位則暫為３日之２６１４５點，即是說，過去半年即使大市持續受壓，惟半

年內之低位只是介乎２５４９８點至２６２９５點之間，有理由相信此區間之防守性該可信任，

故即使短期後市再進一步受壓，相信跌幅亦有限。

不妨拉闊一點看，自２０１８年４月開始，中美貿易糾紛已持續困擾大市，雖現已達成首階

段之貿易協議，惟第二階段仍未展開，由於涉及金融及高科技行業，故相信絕非短期內可獲解決

，即事年將會續困擾著整個股市，另外，自２０１９年６月開始已出現社會事件，且持續達７個

月，事件對本港經濟所造成之打擊相當大，到２０２０年初，武漢疫症突然出現，事年對內地及

本港經濟造成極大打擊，尤其是內地之內需市場，幾近全面停滯，所造成之經濟損失當屬天文數

字，想指出的是，即使上述事件接二連三而來，惟恆指直到目前一刻止計，技術上仍能持續反覆

於２０１８年１０月３０日之低位２４５４０點至２０１９年４月１５日之高位３０２８０點之

間，從較宏觀之角度看，港股過去２年之表現該不算差。



＊炒股不炒市策略未變，騰訊跑贏大市＊



談到港股過去兩年之表現並不算太差，首先要關注的當然是騰訊（００７００），在買盤支

持下，近月之表現一直強於大市，即使恆指再跌穿各組常用之平均移動線，惟騰訊股價經過一輪

回吐後，很快又再重越４００元大關。至於阿里巴巴（０９９８８）雖表現稍反覆，惟始終仍能

穩抓著２１０元左右。至於美團點評（０３６９０）股價亦能續整固於１００元水平。單從上述

３隻股份看，大數據之概念該會成今年之焦點。另外，５Ｇ概念股之表現亦同樣優於大市，如中

興通訊（００７６３）剛創年內新高至３６﹒７０元，另鐵塔（００７８８）股價亦再度升至２

元，似乎炒股不炒市之策略仍未變。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

