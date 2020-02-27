【抗疫維穩】內地口罩每日產能逾７千萬個，醫用口罩突破３千萬

《經濟通通訊社２７日專訊》國家發展改革委宣布，繼２月２４日內地醫用Ｎ９５口罩日產
能突破１００萬個後，２月２５日，醫用口罩日產能達到３２１２萬個，日產量達到３０２８萬
個。
包括普通口罩、醫用口罩、醫用Ｎ９５口罩在內的全國口罩日產能達到７２８５萬個，日產
量達到７６１９萬個，分別是２月１日的３﹒４倍、７﹒８倍，口罩產能利用率達到１０５％，
初步舒緩口罩供需矛盾。（ａｃ）
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