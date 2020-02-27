【抗疫維穩】商務部：對中小外企伸出援手，減保費率、允緩交保費

《經濟通通訊社２７日專訊》商務部外貿司司長李興乾表示，為外貿企業提供幫助包括四種

方式，相信這些措施能夠有效緩解企業面臨的實際困難。

一、進一步擴大短期險覆蓋面，對受疫情影響較大的企業提供重點支持服務，做到應保盡保

，惠及更多企業。二、開闢理賠綠色通道，做到應賠盡賠、能賠快賠。三、對中小微外貿企業進

一步降低保費費率，允許合理緩交保費，減輕企業資金壓力。四、擴大保單融資規模，幫助企業

獲得更多的銀行資金支持。（ｊｔ）

