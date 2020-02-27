《經濟通通訊社２７日專訊》商務部外貿司司長李興乾表示，為外貿企業提供幫助包括四種
方式，相信這些措施能夠有效緩解企業面臨的實際困難。
一、進一步擴大短期險覆蓋面，對受疫情影響較大的企業提供重點支持服務，做到應保盡保
，惠及更多企業。二、開闢理賠綠色通道，做到應賠盡賠、能賠快賠。三、對中小微外貿企業進
一步降低保費費率，允許合理緩交保費，減輕企業資金壓力。四、擴大保單融資規模，幫助企業
獲得更多的銀行資金支持。（ｊｔ）
27/02/2020 16:58
【抗疫維穩】商務部：對中小外企伸出援手，減保費率、允緩交保費
《經濟通通訊社２７日專訊》商務部外貿司司長李興乾表示，為外貿企業提供幫助包括四種
方式，相信這些措施能夠有效緩解企業面臨的實際困難。
一、進一步擴大短期險覆蓋面，對受疫情影響較大的企業提供重點支持服務，做到應保盡保
，惠及更多企業。二、開闢理賠綠色通道，做到應賠盡賠、能賠快賠。三、對中小微外貿企業進
一步降低保費費率，允許合理緩交保費，減輕企業資金壓力。四、擴大保單融資規模，幫助企業
獲得更多的銀行資金支持。（ｊｔ）
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