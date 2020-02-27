  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2020 16:58

【抗疫維穩】商務部：對中小外企伸出援手，減保費率、允緩交保費

　　《經濟通通訊社２７日專訊》商務部外貿司司長李興乾表示，為外貿企業提供幫助包括四種
方式，相信這些措施能夠有效緩解企業面臨的實際困難。
　　一、進一步擴大短期險覆蓋面，對受疫情影響較大的企業提供重點支持服務，做到應保盡保
，惠及更多企業。二、開闢理賠綠色通道，做到應賠盡賠、能賠快賠。三、對中小微外貿企業進
一步降低保費費率，允許合理緩交保費，減輕企業資金壓力。四、擴大保單融資規模，幫助企業
獲得更多的銀行資金支持。（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道27/02/2020
【預算迴響】瑞銀：措施規模大於預期 料港今年經濟收縮1.8%
生財有道27/02/2020
【預算迴響】匯證：商場業主僅獲輕微支持 首選太古地產恒隆
生財有道27/02/2020
【業績之後】港交所去年盈利創新高 大行料疫情受控後強勁復甦籲買入
FOCUS27/02/2020
【FOCUS】肺炎魔影全球肆虐 暗掀科學與政治之爭
生財有道27/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴現水平仍可買入
國際動態27/02/2020
【新冠肺炎】南韓急增334人確診 山東威海隔離南韓入境乘客
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金