《輪證高清－孫明哲》騰訊阿里認購證受熱捧，點揀條款好？

《輪證高清》上星期在本欄文章提到在早前恆指於２８０００點附近時，較多資金留意恆指

及騰訊相關的看淡產品。但在過去一周，資金需求已出現變化。雖然環球市場不穩因素仍在，但

當在有較大幅度調整時，都見有資金積極流入輪證市場藉低吸納，實際的投資氣氛並不如預期般

悲觀。那麼在近日窩輪及牛熊證市場的資金去了哪些產品呢？



其實近日資金積極買入一些大市值科技股的認購證，以騰訊（００７００）及阿里

（０９９８８）最為明顯，以上周二（１８日）至本周一（２４日）的５個交易日計，分別有約

９２００萬及７８００萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產，反觀上周提到的恆指及騰訊

認沽證則明顯見資金流走，在大市回落時獲利離場並反手留意上述個股認購證。投資者如考慮這

兩隻焦點股份，買認購證時有甚麼要注意？



由於早前資金的積極流入，導致部分認購證街貨偏高，特別是價外證，以騰訊為例，行使價

４５０元甚至以上的價外證已經累積較高街貨，投資者現時還去買入這類認購證可能是因為被其

高槓桿所吸引，又可能是早前已經買入這類產品，在股價回落時沒去重新審視條款，再買入進行

溝貨。不論是哪個原因，這些投資觀念都並不正確，早前的文章已經有提到太價外證的弊處以及

溝貨的風險，投資者反而應該去留意較貼價的產品，在當中選擇街貨較低的產品，更能追蹤正股

的表現。在這個前提下，投資者如看好騰訊，可留意貼價騰訊購１６９５１，行使價

４０８﹒８８元，６月到期，實際槓桿９﹒３倍；槓桿較高可留意騰訊購２１４８９，行使價

４２４﹒０８元，６月到期，實際槓桿１０﹒２倍，是行使價４００至４３０元之間、３個月期

以上產品中槓桿最高之一。



阿里認購證的情況跟騰訊的相似，行使價２４０至２５０元附近的認購證普遍累積高街貨，

部分更是１００％街貨，貨源全部沽清，容易受市場供求因素影響輪價。投資者可留意較貼價的

阿里購２１４７１，行使價２１９﹒０８元，５月到期，實際槓桿１０﹒３倍，行使價２０７至

２２５元之間產品中槓桿最高；或另一隻更貼價的購１７９８３，行使價２０８﹒２元，５月到

期，實際槓桿９﹒４倍。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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