【新冠肺炎】大連：外籍人士、短期旅行人員一律隔離觀察１４天

《經濟通通訊社２７日專訊》日本、南韓肺炎疲情爆發，為防範疫症回流，大連市新冠肺炎

疫情防控指揮部辦公室發出《關於對來連（返連）外籍人士和短期旅行人員加強疫情防控工作的

具體要求》，重點內容有兩則，一是由境外入境到達機場的來及返連外籍人士和短期旅行人員，

由市政府外辦統一安排管理，各地區協助提供「點對點」及「人對人」服務保障。二、凡來及返

連外籍人士和短期旅行人員一律按要求隔離觀察１４天。（ｊｔ）

