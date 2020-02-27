【抗疫維穩】商務部：將擴大電商進農村覆蓋面，加強電商扶貧建設

《經濟通通訊社２７日專訊》商務部新聞發言人表示，在電商扶貧方面，商務部將擴大電商

進農村覆蓋面，加強電商扶貧頻道建設，鞏固提升電商扶貧成效。

商務部亦表示，會組織電商專家下鄉，深入深度貧困地區，為基層工作人員和貧困戶代表等

提供面對面指導和服務；組織開展電商扶貧品牌推介洽談活動，為貧困地區企業開展「三品一標

」（無公害農產品、綠色食品、有機食品和地理標誌農產品）認證。（ｊｔ）

