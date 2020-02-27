《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息人士指出，中國證監會將對海航去年的私募債
投訴作出調查。報道指有投資者對海航的違約債兌付安排感到不滿，向中證監作出投訴，指海航
的操作涉嫌違法違規，例如欺詐發行等。
報道指，海航旗下規模１５億元（人民幣．下同）的債券「１６海航０２」，在去年７月到
期，海航於到期當日發行一筆新私募債「１９海航０４」，規模為２２億元，但報道指海航至今
仍未對「１６海航０２」進行兌付，但曾三次兌付了約共８億美元的境外債券，及一筆１３億元
的境內公募債。（ｅｙ）
27/02/2020 08:34
【海航動向】海航被指發新債募資卻拒兌付違約債，傳中證監啟調查
《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息人士指出，中國證監會將對海航去年的私募債
投訴作出調查。報道指有投資者對海航的違約債兌付安排感到不滿，向中證監作出投訴，指海航
的操作涉嫌違法違規，例如欺詐發行等。
報道指，海航旗下規模１５億元（人民幣．下同）的債券「１６海航０２」，在去年７月到
期，海航於到期當日發行一筆新私募債「１９海航０４」，規模為２２億元，但報道指海航至今
仍未對「１６海航０２」進行兌付，但曾三次兌付了約共８億美元的境外債券，及一筆１３億元
的境內公募債。（ｅｙ）
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