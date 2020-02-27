【抗疫維穩】國家移民管理局：低風險地區全面恢復出入境窗口服務

《經濟通通訊社２７日專訊》國家移民管理局表示，大力支持相關行業、企業復工復產，為

統籌做好經濟社會發展提供出入境服務保障。分區分級有序開放公安出入境窗口服務，保障中外

人員出國出境從事經貿、科研等正常活動。落實差異化防控策略要求，低風險地區即日起全面恢

復公安出入境窗口服務，中風險地區視情逐步恢復，高風險地區開設應急預約服務，受理審批急

需個案申請。

鼓勵在華從事創新創業工作、科研的外國人繼續安心工作生活，提供相應停居留便利。上述

人員疫情防控期間所持簽證或停居留許可到期的，在華停居留期限自動順延２個月，無需辦理延

期手續。如需臨時短期出境參加商務貿易、科研學術交流活動，可預先為其辦理再入境簽證。

對企業復工復產需出入境的中外人員，優先受理審批出入境證件，對需要及時出境入境的，

邊檢機關提供快速通關服務。對因投資、創業、貿易等緊急事由需來華的外國人，提供申辦口岸

簽證或臨時入境許可便利。堅持特事特辦，繼續優先服務防疫抗疫物資進出口和國際合作。

對參與醫療救護、藥品研發、學術交流等防疫抗疫工作的中外人員，提供２４小時加急辦證

服務。對來華參與防疫抗疫工作的外國人，簽發相應期限的居留許可。對運輸抗疫物資、國際進

出口商品和鮮活農產品的交通運輸工具繼續實行「零等待」邊檢驗放，主動提供全時候出入境服

務。（ｗｌ）

