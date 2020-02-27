【新冠肺炎】南韓單日新增逾５００例確診，美韓聯合軍演延期

《經濟通通訊社２７日專訊》南韓中央防疫對策本部最新通報，截至下午４時，南韓較今早
９時新增１７１例新型冠狀病毒確診病例，單日新增５０５宗病例，累計增至１７６６例。
當局表示，除大邱之外，針對其他地區的新天地信徒及其接觸者的檢查尚未結束，預計今後
一段時間確診病例會持續增加。
另外，南韓聯合參謀本部和韓美聯軍司令部表示，受疫情影響，美韓兩國決定推遲原定於３
月初舉行的聯合軍演。（ｅｙ）
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