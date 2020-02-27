  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/02/2020 16:48

【新冠肺炎】南韓單日新增逾５００例確診，美韓聯合軍演延期

　　《經濟通通訊社２７日專訊》南韓中央防疫對策本部最新通報，截至下午４時，南韓較今早
９時新增１７１例新型冠狀病毒確診病例，單日新增５０５宗病例，累計增至１７６６例。
　　當局表示，除大邱之外，針對其他地區的新天地信徒及其接觸者的檢查尚未結束，預計今後
一段時間確診病例會持續增加。
　　另外，南韓聯合參謀本部和韓美聯軍司令部表示，受疫情影響，美韓兩國決定推遲原定於３
月初舉行的聯合軍演。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道27/02/2020
【預算迴響】瑞銀：措施規模大於預期 料港今年經濟收縮1.8%
生財有道27/02/2020
【預算迴響】匯證：商場業主僅獲輕微支持 首選太古地產恒隆
生財有道27/02/2020
【業績之後】港交所去年盈利創新高 大行料疫情受控後強勁復甦籲買入
FOCUS27/02/2020
【FOCUS】肺炎魔影全球肆虐 暗掀科學與政治之爭
生財有道27/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：阿里巴巴現水平仍可買入
國際動態27/02/2020
【新冠肺炎】南韓急增334人確診 山東威海隔離南韓入境乘客
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金