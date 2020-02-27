【ＦＯＣＵＳ】肺炎魔影全球肆虐，暗掀科學與政治之爭

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎魔影繼續全球肆虐，中國境外新增確診病例數首超境內。眼見美股

連跌五日，侵侵周三（２６日）晚召開記者會，強調「美國面臨的風險仍然很低」；惟僅一個多

小時後，ＣＤＣ（美國疾病控制與預防中心）即證實加州錄首例無旅行史確診，意味當地或已現

社區傳播。

伴隨確診人數持續跳升，全球股市市值於過去四日即蒸發３﹒３萬億美元之鉅，肺炎「黑天

鵝」更似暗掀科學與政治之爭。從花旗國總統大選到供應鏈再到東京奧運會，比七國更亂，亦令

全球抗疫和經濟前景再添不確定性。



＊侵侵堅稱「風險低」，加州新病例打臉＊



新冠肺炎全球確診突破８２０００例，中國境外新增確診周二（２５日）更超越境內

（４５９ ＶＳ ４１２）。巴西首現確診，終結拉美零感染；瑞士、希臘、挪威、北馬其頓首

紛失守，意味歐洲進一步淪陷。儘管世衛秘書長譚德塞直認若干國家確診數字暴增「讓人深感憂

慮」，但仍指不應隨意使用「大流行（Ｐａｎｄｅｍｉｃ）」一詞。

世衛拒鬆口，而美國ＮＩＡＩＨ（國家過敏及傳染病研究院）主管Ｆａｕｃｉ周二（２５日

）已警告，新冠病毒爆發幾乎肯定將演變成全球大流行，呼籲民眾做好準備。

疫情恐慌之下，標普５００指數連跌５日，錄去年８月以來最長連跌，熊蹤乍現刺激侵侵就

防疫措施舉行緊急媒體會，除了宣布任命副總統彭斯擔任防控大主管，他特別強調，「美國民眾

所面臨的風險仍然很低（ｒｅｍａｉｎｓ ｖｅｒｙ ｌｏｗ）。」不過，就在他發言一個多小

時後，ＣＤＣ（美國疾病控制與預防中心）即證實加州錄首例無旅行史確診，意味當地或已現社

區傳播。



＊納瓦羅趁機轟華，日本力抗東奧取消＊



侵侵對待疫情的鴕鳥式取態，皆因連任大過天，此從他在媒體會上誇口「我贏得大選後，股

市將空前繁榮」以及指摘聯儲「造成嚴重傷害」可見一斑，自然招徠一眾民主黨對手爭相攻擊。

沃倫稱，總統使公共健康和經濟處於危險之中，危機證明美國需要一個「真正有計劃和負責

任的成年人」；彭博指，白宮需要的是冷靜、行之有效的領導力，承諾如他當選將做得更好；拜

登則發誓要「重新確立美國在全球衛生安全領域的領導地位」；選情看好的桑德斯更嘲諷侵侵是

「偉大的天才」，「他告訴我們，冠狀病毒將在兩個月內消失。」

對華「大鷹派」、白宮貿易顧問納瓦羅則趁疫情再將矛頭對準中國，指中國現時禁止３Ｍ口

罩出口至美國（３Ｍ目前在華設有９個生產基地），強調此凸顯了美國經濟依賴世界供應鏈的弱

點，白宮應盡快採取行動令供應鏈回歸本土。

除了總統選情、供應鏈，東京奧運亦暗湧湧動。國際奧委會資深委員Ｄｉｃｋ

Ｐｏｕｎｄ最新稱，如疫情在５月底前仍未能受控，東京將考慮取消賽事；不過日本內閣官房長

官須賀佳秀次日就指，奧運籌備仍在按計劃進行，火炬將如期於３月開始前往日本。

一場突如其來的疫情，冥冥間牽動科學與政治角力，政黨之間、國家之間各有盤算，更添全

球抗疫和經濟前景不確定性。

